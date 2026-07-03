王丹妮煮意粉与张孝全「破冰」 首合作爆发默契火花四溅

王丹妮（Louise）日前为去年完成的迷你剧《Coolie》（暂译：苦力〉出席台北电影节。活动中畅谈去年远赴海外拍摄新剧《Coolie》的艰辛历程。该剧由曾执导热门剧集《柏青哥》（Pachiko）的导演陈骏霖（Arvin Chen）与Julian Acosta共同执导，全剧英语对白共八集。王丹妮在戏中与台湾实力派男星张孝全饰演一对夫妻，两人首度合作便擦出精彩火花。

王丹妮忆远征多明尼加挑战

谈及拍摄环境，王丹妮形容这是一次极具挑战的体验。剧组于2023年底至2024年年中，长达四个多月时间前往多明尼加共和国及巴拿马取景。她坦言该地相当偏远：「那是个需要经过多次转机才能抵达的地方，连同转机时间，总共花费了将近三十个小时才抵达目的地。」由于拍摄行程横跨2个节日，这段期间她连圣诞节及新年都无法回家与家人共度，只好全心投入角色之中。

王丹妮亲煮意粉暖透张孝全

虽然与张孝全初次合作，但王丹妮大赞对方非常专业且温暖。张孝全并谓多得王丹妮窝心照顾。原来在他刚抵达剧组时，两人难免有些陌生，加上当地饮食习惯较咸，不太合胃口，幸好王丹妮亲自下厨准备了义大利面带到片场分享，没想到这份暖意成为了两人快速建立默契的关键。王丹妮回忆道：「当时张孝全刚好入剧组，正所谓人生路不熟，我煮了义大利面带过去，他就觉得很窝心，我们之间的隔膜感很快就消失了。」她也感激表示，张孝全作为影坛前辈，在片场总是展现出非常放松的状态，这种氛围也让她能迅速进入角色：「他让我们合作变得非常顺利且舒服，我们很快就培养出默契，演对手戏来非常投入。」

王丹妮为全英语对白特聘老师

对于剧中以全英语对白演出，王丹妮早有准备的说：「我自己特地请了一位英文老师，一齐研究剧本及训练，如何用全英语嘅对白去演戏！」

