何超获颁「奇幻偶像奖」与范冰冰法国影后伊莎贝尔同框 感激家人与已故父母支持

今年富川国际奇幻影展（BIFAN）规模创下新高，共带来来自50个国家的321部电影，为历届之最。开幕典礼红毯星光熠熠，除了韩国艺人外，更有不少海外巨星出席，包括香港的何超与丈夫陈子聪、力捧新人Iman，及她主演的电影《拾荒法师》导演彭氏兄弟，还有法国影后伊莎贝尔·于佩尔（Isabelle Huppert）、范冰冰及武侠动作大师袁和平。影展特别为30周年颁发荣誉：何超获「奇幻偶像奖」、范冰冰获「全球偶像奖」、伊莎贝尔·于佩尔则获终身成就奖。

陈子聪⼀直并肩支持

何超从韩国女星及大会主席张美姫手上接过奖座，她领奖时，首先恭贺影展30周年，并感谢评审团的肯定。她特别感谢家⼈，包括丈夫陈子聪⼀直以来的并肩支持、合演拍档Iman及公司团队的努力，以及已故父母、姊姊超琼、超凤、弟弟及已故姊姊超遐的鼓励：「他们⼀直支持我、鼓励我。」她亦感谢所有合作过的导演，形容他们开阔了她的视野。颁奖礼后，何超与范冰冰互相祝贺，更与伊莎贝尔·于佩尔长谈交流演艺心得。

何超仪自嘲被AI「变性」成Josh H

韩国媒体在报导中将两⼈相提并论，盛赞她们才艺兼备、横跨多个艺术领域，是享誉全球的奇幻电影Icon。不过有媒体因AI翻译，将「Josie Ho」误译成「Josh H」，何超仪笑言自己在韩国多了⼀个新名字。影展开幕影片为袁和平执导的《镖⼈》（Blades of the Guardians），该片在韩国首映。何超特意到场与「⼋爷」袁和平会⾯道贺。她透露自己在刚拍竣的《拾荒法师2》中亲身上阵多场动作戏，为此与Iman接受了九个月严格训练。袁和平听后大赞两人十分专业，强调动作演员最需要事前充分准备。⽽由何超及Iman主演、彭氏兄弟执导的《拾荒法师》，将于今晚在同⼀影院举⾏全球首映。而昨晚颁奖礼后，何超更在下榻酒店设庆功宴，感谢公司团队，包括主演的Iman、彭氏兄弟导演及监制陈⼦聪。她再次提及已故⽗母及姊姊，深信他们在天上能够看到她获奖，场面温馨感⼈。