东张西望｜新Case追访葵涌大妈  「猫仔」黎宽怡亡命追出马路险象环生  网民叹揾命搏

TVB资讯节目《东张西望》的采访工作向来以贴身和深入见称，但近日网上流传的一段影片，却引发了公众对其采访手法的激烈讨论。影片中，《东张》团队成员「猫仔」黎宽怡与一名摄影师，为了追访一名中年女子，不顾交通安全，跟随目标人物一同冲出马路，场面险象环生，令网民看得心惊胆颤。

网民直击《东张》闹市追逐战

事源于周四（7月2日），有网民在社交平台发布一段22秒的影片。影片拍摄于葵涌葵兴邨附近，可见身穿短裤的「东张女神」黎宽怡，正与一名手持专业摄影机的男同事，紧追一名黑衫中年女子。该名女子似乎极不愿意被拍摄，全程用手臂遮挡面容，并突然急步跑离，慌不择路地冲出马路。

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猫仔黎宽怡亡命冲出马路

令人震惊的是，黎宽怡与摄影师见状，亦毫不犹豫地跟随她冲入车流之中。从影片可见，三人当时并无使用安全岛或行人过路设施，在马路中心奔跑，期间有巴士及私家车驶过，情况十分危险。摄影师全程紧守岗位，即使在奔跑中，镜头依然紧紧对准目标人物。追逐持续至近巴士站的行人路后，影片才结束。

网民指《东张》团队揾命搏

影片曝光后迅速成为热话，大部分网民都认出片中女子正是《东张》主持黎宽怡。事件引来网民两极反应，有部分人赞扬《东张》团队敬业，「为了报道揾命搏」，但更多人对他们「唔睇车冲出马路」的行为表示极度担忧。

猫仔黎宽怡去年结婚：

网民叫猫仔黎宽怡睇车

网民纷纷留言，「真系揾命博，太危险啦！」、「猫仔睇车呀！」，直斥这种采访方式极度危险，一旦发生意外，后果不堪设想。亦有评论认为，即使是为了揭露真相，也不应采取如此紧迫甚至可能触发致命意外的拦截方式，「其实做访问做到追人上马路好危险」。同时，事件也引起了公众的好奇心，不少人留言想知道《东张》团队追访的究竟是什么题材，笑称「阿婆跑得快肯定有古怪」。

猫仔黎宽怡为报道曾险破相

事实上，猫仔黎宽怡一直敬业乐命，不时为报道承受莫大风险，今年二月报道「山系裸男」事件，猫仔为了紧跟目标于山上丧跑，突然她「哎呀」大叫一声，原来不幸被附近的生锈防盗铁丝网刮伤额头，其他工作人员立即表示不要再追，变态男即时逃之夭夭。黎宽怡的右侧额被刮出长长的血痕清晰可见几乎破相，之后她要即时到诊所打破伤风针。

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