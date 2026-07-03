陈松伶与张铎放闪颜值惹热议 憔悴残爆夫妻齐现疲态 网民震惊年轻8年老公一部位显衰老

56岁的陈松伶近年将事业与生活重心全面转移至内地，与比她年轻8岁的演员老公张铎，享受甜蜜的二人世界。两人结婚多年，这段「姊弟恋」始终恩爱如昔，经常在社交平台上分享生活点滴，羡煞旁人。近日陈松伶再度分享与老公的亲密合照，两人头贴头共尝一支玫瑰花造型的雪糕，画面温馨。然而在近距离的镜头下，两人的真实状态亦无所遁形。相中的陈松伶虽然笑容灿烂，但深刻的法令纹却清晰可见，昔日饱满的苹果肌似已流失，眼神略带疲态，脸上显露出岁月的风霜，与年轻时清纯的玉女形象相比，苍老了不少。而一旁的张铎，尽管戴著帽子和眼镜，仍难掩一脸的憔悴，眼袋浮现，双颊略显凹陷，肤色黯淡，笑容中带著一丝疲惫，看起来比实际年龄成熟。这张合照虽然充满爱意，却也真实地反映了岁月痕迹。

陈松伶遗憾未能为老公生儿育女

陈松伶与张铎尽管外貌上略显疲态，但二人却是圈中公认的模范夫妻。这段甜蜜婚姻背后，其实隐藏著一个最大的遗憾。陈松伶早年因患上子宫肌瘤，被逼切除子宫，从此终身无法生育。她曾坦言无法为丈夫继后香灯是她心中一根难以拔除的刺，为此深感内疚。面对妻子的痛苦与自责，张铎给予了她无限的爱与包容，不但从未介意，更一直温柔地支持和开解她，承诺会一直守护在她身边。

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陈松伶体形反复时肥时瘦

回望陈松伶的演艺生涯，她曾是TVB 90年代力捧的收视福将，主演过无数脍炙人口的经典剧集，如《天涯歌女》、《笑看风云》及《天地男儿》等，每一部都是收视与口碑的双重保证。她那清纯甜美的玉女形象，更深入民心，成为一代香港人的集体回忆。然而在爱情的滋润下，她也难逃「幸福肥」的定律，加上步入中年新陈代谢减慢，体重问题日益严重。自2022年起，她便决心减肥，但过程反复，一直未能成功，甚至出现体重反弹，近日她再次成功减肥，但又被网民指她过瘦成为「纸片人」，兼且有「树根手」，一度成为网上热话。

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