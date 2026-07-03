HOY新节目《我要做主播》爆黑幕 幕后长文轰内定做马赛制不公 陈启泰遭狠批摆款兼背唔掂稿

HOY首个大型选秀节目《我要做主播》将于8月尾首播，目前已展开拍摄工作，今次由陈启泰与前TVB新闻主播方健仪主持，前「新闻之花」张文采担任导师，张文采日前在IG出po表示：「拍摄得进行如火如荼，每星期都要进行淘汰，作为导师同评审嘅我真系左右做人难，平时睇电视真人show要淘汰人觉得好矫情，原来到你亲身喺现场做嘅时候真系会唔知点算好。」

幕后长文轰内定做马赛制不公

早前在官方的社交专页曾贴出30位参加者的官方相，希望网民投票选出「最具主播气质」的参加者，当时已经有网民留言：「全部个look都好唔整齐。」、「剩系个节目名已经out咗廿年，都系睇返伍姑娘算。」、「冇个拣得落手。」、「梳化服摄都真系大整蛊。」近日再有幕后在Threads大爆内幕，矛头更直指主持之一的陈启泰。

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近日有声称是《我要做主播》的幕后在Threads发文，表示拍摄多人至今实在不吐不快：「首先一开始个节目完全冇人参加，我哋成班幕后系咁私下去DM揾人参加，又要碌卡，好啦卒之凑到一班人，去到第一日拍，真系火都嚟，整咗个百万富翁版嘅常识问答，啲问题内容仲要系围威喂自己台同主持啲嘢去考班参赛者，都算，讲到明唔畀上网揾答案唔畀讨论，我哋后台见到有好几个参加者系咁弹出个app去search答案问AI，有啲又系咁同隔离通水，导演监制见到都完全唔出声，明显做马都算，我都明有内定，𠮶班正常作答自然就一个都唔入啦，之后话玩败者复活战，竟然可以唔系全部人一齐参加，而系佢哋暗拣几个参加，根据咩准则同原因完全唔讲同交代，直接Foul走晒𠮶班我哋辛辛苦苦揾返嚟有gimmick有实力嘅参赛者，你嘅然一开始就有内定名单就唔好要我哋咁努力揾人啦，筹备节目𠮶阵又水我哋想搞好个台搞好个节目佢，X成班TVB过嚟嘅幕后真系搞到呢度乌烟瘴气，将啲大台文化带X晒过嚟呢度，当初唔想入TVB就系不屑佢哋啲文化，结果嚟到呢度都一样，我哋真系唔知点同我哋邀请嘅参加者交代，之后啲拍摄又系弱智，盲嘅都知道想边个赢。」

接着这幕后越讲越嬲，直轰主持之一的陈启泰：「真系好onX，成日摆起个老屎忽态度，呢样又唔好咁样又唔满意，大佬，我哋成班都未X你咁多年幕前，连稿都背唔X掂啦，呀前辈！ 讲嘢主持又闷，利申佢《百万富翁》或者主持得好好但我未出世无睇过，但而家佢真系好唔掂。」事件瞬间成为热话，有人说：「有冇睇佢饮尿单新闻？冇得同佢计较咁多啦。」这幕后亦有回复：「真心呢啲有病，自觉自己好返嘅人特别麻烦。」其中一个参加者、前TVB小花陈欣茵亦留言：「下！原来有内定？ 早啲讲吖嘛，等我唔使温咗几晚通宵书，求内定名单，等我开吓眼界都好。不过我眼见嘅台前幕后都超落力为节目，知你都辛苦㗎，好好休息，听日拍摄勿相认，加油。」Ben Sir欧阳伟豪亦加入讨论行列：「你又唔揾我。」这幕后说：「好彩你无来，佢哋食相非常难睇，btw我哋有合作过的。」骆胤鸣亦说：「主播唔易做㗎，娱乐主播同新闻主播更加系两回事。其实呢个年代，揾人陪跑可以明讲，要你哋自己碌卡DM揾人参加仲要做马，真心癫。」虽然有网民问辞职未？但这幕后说：「班高层仆x啫，啲同事好好，我就咁走，佢哋好多手尾跟。」另一参加者、前TVB小花黄文意更说：「我好少镜头（你知的），但真系有谂点样喺有限嘅时间哄班观众笑，尽晒力喇。」甚至有网民质疑是曲线宣传，不过这幕后说：「错，我绝对希望收视仆直，造马造到咁X假。」

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