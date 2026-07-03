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47岁椎名林檎被爆不伦恋 与经济学者成田悠辅酒店密会

影视圈
更新时间：15:15 2026-07-03 HKT
发布时间：15:15 2026-07-03 HKT

日本47岁烈女歌姬椎名林檎昨日（2日）惊爆与40岁「令和魅力经济学者」成田悠辅发展不伦恋！二人近日被周刊拍到多次密会，甚至在女方巡回演出期间于酒店密会。

成田悠辅被拍到入房过夜

《FRIDAY》报道指二人曾于酒店幽会，事件震惊日本网民。据报道，今年5月底某晚，椎名林檎与成田悠辅一齐睇完演唱会后，双双离开一间爵士餐厅，其后成田更驱车送椎名返其东京豪宅，逗留约一小时后独自带着行李喼离开。此外，椎名巡唱结束入住高崎一间酒店后，成田悠辅亦被拍到到附近便利店买酒，其后入房过夜。 

成田对椎名早有仰慕之情

由于男方今年5月底才刚签约进椎名的个人事务所，加上双方各自都有婚姻或同居伴侣，疑似涉及双重不伦，引发网民热议。椎名林檎现时被指与广告导演儿玉裕一维持事实婚关系，成田则处于「别居婚」状态，故被指属「双重不伦」。二人相识于去年12月《文艺春秋PLUS》的对谈，其后成田更为椎名今年3月推出的新专辑《忌讳》撰写文案。成田曾透露，他人生第一次自费买飞入场睇的演唱会，正正就是椎名林檎，可见他对椎名早有仰慕之情。事件曝光后，椎名所属事务所暂未有正面回应，仅称其寓所同时作办公用途，故不时有职员及艺人出入，未有直接否认不伦传闻。

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