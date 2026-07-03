甘国亮神隐逾半年终露面 打破沉默FB更新潮爆近照面色红润 曾传失智送院健康曾亮红灯

75岁资深制作人甘国亮近年绝迹公开场合，去年《星岛头条》收到独家消息，疑似患有失智症的甘国亮被警员带往将军澳警署，其后送往医院接受治疗，其密友王士维（Alex）拒绝为事件作出回应，消息传出后，不少圈中人对甘国亮的健康状况深感忧虑。

神隐逾半年的甘国亮终于现身

神隐逾半年的甘国亮终于现身，昨日（2日）甘国亮在其个人Facebook上载最新近照，其中一张相看到身穿白色T恤的甘国亮头戴红帽，一脸悠然自得地双手插袋，精神状态不俗，而且面色相当饱满。甘国亮同时还更换了个人头像照片，相中背景疑为酒楼，他的潮爆打扮亦令人放心。

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甘国亮未有再一步透露近况

自去年7月起，甘国亮的社交平台就没有更新过，不过今次甘国亮未有再一步透露近况，其好友贾思乐以英文留言：「你看上去很好，我的朋友。」甘国亮近年过著养尊处优的生活，偶尔以嘉宾身份出席公开活动，亦不时在社交媒体分享与圈中好友聚会的合照。去年《星岛头条》曾多次联络其密友Alex，但Alex在听明记者身份后，立即切断通话并实施封锁，透过WhatsApp联系亦未获回复。好友贾思乐其后称曾与甘国亮谈了一小时电话：「电话中佢诚心同我道歉，因为身体唔好，去唔到我搞嘅庆祝登七兼入行50周年《Happy Together 50年 In Concert》。」贾思乐透露过往每次演出，甘国亮必定亲临现场支持：「但去年（2024年）佢竟然冇嚟，更加冇回复，我都觉得好奇怪，后来电话中解释返系身体唔好，但就冇讲到健康出咗咩问题。」

甘国亮是初代的跨媒体创作人

后来前时尚及美容总监王丽仪（Janice）其后在社交平台留言：「关于甘国亮先生患上失智症的消息铺天盖地而来，我不由得很担心！联络他的好友Alex ，说甘先生无恙，不用担心，我才放下心头大石。」王丽仪亦曾称与甘国亮多年没见，不变是他脑筋转数之快：「说话经常暗藏玄机，普通人如我者会招架不住。失智症？上天不要开玩笑了！希望甘先生一切安好无恙。」甘国亮在邵氏和TVB合办的第一届艺员训练班毕业后入行，可说是初代的跨媒体创作人，集编、导、演、监于一身，作品横跨电视、电影、舞台剧、写作等，又曾任担任新城电台台长与及亚洲电视策略顾问。早年在TVB以编剧和执导闻名，作品包括《甜姐儿》、《孖生姊妹》、《不是冤家不聚头》、《山水有相逢》、《执到宝》、《无双谱》、《神女有心》、《轮流传》等等。其中他身兼编剧和监制的《 #轮流传》当年被TVB用来对抗丽的电视，可惜收视不敌《大地恩情》，成为无线首套腰斩的电视剧。

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