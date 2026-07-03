Taylor Swift世纪婚礼前夕被爆已秘婚 仅极少数亲友见证 豪捐2亿港元20家慈善机构受惠

美国乐坛天后Taylor Swift与美式足球明星未婚夫Travis Kelce的世纪婚礼盛传将于7月3日在纽约麦迪逊广场花园体育馆（MSG）举行，有指当局已封锁附近街道，据《Page Six》取得的内部行程表显示，宾客下午3时半陆续进场，4时于6楼大堂展开鸡尾酒会，5时半正式举行婚礼仪式，其后于6时半开始婚宴环节，派对料将狂欢至凌晨2时，预计最多有1000人参加。

Taylor Swift与Travis Kelce已经秘密结婚

不过《纽约邮报》引述多个匿名消息来源的报道，Taylor Swift与Travis Kelce在麦迪逊广场花园举行世纪婚礼的前夕已经秘密结婚。报道指二人在美国田纳西州举行私人婚礼，婚礼上只邀请一小撮亲友出席，在亲朋好友的见证下，Taylor Swift与Travis Kelce正式成为合法夫妻，不过一对新人仍然会于MSG举行婚礼。

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有酒吧东主批评封路措施荒谬

Taylor Swift与Travis Kelce被指在麦迪逊广场公园内已兴建了一座大型的城堡来进行童话式婚礼，婚礼适逢美国国庆连假黄金周末，纽约警方已全面严阵以待，在周边多个街区将禁止所有车辆通行，部分人行道也将实施弹性管制，警方呼吁市民与游客提早避开该区域，以免受困于车阵中。大批传媒亦在场守候。但有酒吧东主称接到通知会分阶段封路，批评封路措施荒谬：「如果他们买得起许可证，负担得起如此盛大的仪式，何不直接收购本地企业，反要让我们承受负面影响？」在婚礼前一晚，Taylor Swift与Travis Kelce率先在MSG内的Infosys剧院设宴，宴请约100名亲友出席婚前预演晚宴试菜，时间定于晚上6时至10时半，宾客需经由第4大道入口进场。据知整场婚礼预计有多达1,000名宾客，主办方要求所有到场人士签署保密协议（NDA），并实施严格的「零手机政策」，会场亦架设帐篷及围板，防止外界及狗仔队拍摄。

Taylor Swift向多个慈善机构捐款

在世纪婚礼举行前夕，Taylor Swift的公关团队表示两人本周已向纽约等地的20个慈善机构捐赠2600万美元（约2亿港元），进一步增加婚礼消息的可信度。与此同时，有指这场世纪婚礼估计总开支高达2000万美元（约1.6亿港元），除了准备了6套婚纱出自顶级时装设计师的婚纱外，Taylor Swift更被指已包下纽约曼哈顿附近4间顶级酒店，安排宾客入住，一对新人还温馨提示宾客「绝对不收礼物」，只需亲友们前来分享喜悦。伴娘有指由1闺密Selena Gomez和超模Gigi Hadid担任，歌手Ed Sheeran、Sabrina Carpenter、Phoebe Waller-Bridge、Suki Waterhouse、影星Zoe Kravitz、曾与Taylor不和的名模Karlie Kloss、NFL球星George Kittle、堪萨斯酋长队教练Andy Reid等人，亦已证实将现身婚礼，阵容媲美《格林美奖颁奖典礼》。