康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展

康子妮（Lily）近年除了继续参与演唱会工作，亦成为成功的保险界女强人，早前她接受资深传媒人钟慧冰的YouTube频道节目《冰姐的花样人生》访问，罕有地深入剖白与林晓峰离婚后的心路历程。在访问中，康子妮坦言经历了人生重大转捩点，不但要面对婚姻结束，更曾因工作压力而闪过寻死念头，幸好最终靠著对音乐的热情及两位儿子的爱，重新振作，活出更精彩的人生。

康子妮坦然面对离婚：不是谁的错

与林晓峰离婚至今，康子妮一直未有公开详谈个中原因。在节目中，她首次坦然分享对婚姻结束的看法，强调分开并非任何一方的过错。「我唔觉得（离婚）系失败，我觉得每一个人相遇系有缘份……去到某个位，大家要行嘅路唔同，咁就系work唔到，唔work就唔系任何人错或啱。」她认为，当两个人的人生步伐不再一致，分开是自然不过的决定，并非失败。节目中，康子妮以「林生」、「爸爸」称呼前夫林晓峰，更透露二人一起在海外见证两名儿子毕业，可见双方离婚后仍关系良好，会像家人一样沟通。

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康子妮公开两子升学费用

康子妮在节目中表示，最感欣慰的是今年两名儿子均大学毕业，令她放下心头大石。提到供养儿子海外升学的花费，康子妮特别感激前夫的付出，否认自己独力负担两子留学费用，她直言：「系爸爸（林晓峰）畀嘅。」她忆述，为了让儿子们能负担海外升学的费用，一家人同心协力想办法。康子妮要求儿子选大学前自行做资料搜集，计算好大概需要用到的金额：「我同佢哋讲，所有嘢都系你拣嘅，你要向你自己拣选嘅嘢负责任。」

她透露大仔在日本读商科，幸运地遇上日元贬值，加上儿子自己选择了月租仅三千多港元的宿舍，大大减轻了负担。而由于她拥有加拿大国籍，早年已为两子申请好加籍，因细仔在多伦多读音乐，学费仅为国际学生的三分之一。康子妮否认外传她与林晓峰花费数百万供两子在海外升学的夸张说法，更笑言比在香港读国际学校更划算。

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康子妮忆述闪过窗边寻死念头

谈及以明星身份加入保险业，康子妮直言是人生的转捩点。2020年疫情来袭，演艺工作全面停顿，加上当时离婚后展开独居生活，遇上工作压力时，回家面对空无一人的单位，情绪陷入低谷。她分享：「我住𠮶个地方系可以开窗，系可以成个人行到出去个窗出面……有一次我因为一啲事情，因为𠮶件事太大，好似占据晒我人生咁，譬如返工咁，返工遇到唔开心嘅事，我就成个人崩溃，就好似走唔出咁，好似死紧咁……最后系我谂住我两个仔，我觉得系佢哋救咗我。」康子妮笑指，自此找住处都不再选择可以大幅度打开窗的单位。

康子妮随缘看感情事

虽然已成为保险界女强人，但康子妮从未放弃对音乐的热爱。她坦言，做音乐对她而言是一种「使命」，是能填补内心空虚感、带来最大满足感的事情。康子妮表示：「当有show做，我就会有个推动力畀我做保险，我越忙，保险（业绩）就越好。」她享受在音乐和保险两种截然不同的工作中找到平衡，认为音乐带来的能量，反而促进了她在保险事业上的成功。至于有否再谈恋爱的念头，她表示现时以随缘心态看感情事，亦暗示有追求者：「随缘啦，我觉得有好倾嘅朋友嘅！」不过她认为发展新恋情，生活中也有很多事要考量，「唔系净系好倾嘅。人越大，其实唔系净系人哋对你有要求，我自己都对人有要求，我自己对自己又有要求，好鬼死烦㗎。所以，我觉得系难啰。」

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