余慕莲89岁生日安德尊贾思乐送惊喜 拎彩虹蛋糕突袭老人院超温馨 气色红润双手合十甜笑许愿

资深艺人余慕莲将于明日（4日）迎来89岁生日，虽然因照顾她的外佣请假回乡一个月，而需暂时入住老人院，但她的一班圈中如贾思乐、吴丽珠及安德尊依然非常有心，提早为她送上温馨的生日惊喜，日前前往老人院探望，并准备了一个色彩缤纷的彩虹蛋糕，齐齐为余慕莲高唱生日歌，场面十分温馨热闹。

余慕莲获贾思乐等好友庆生

从贾思乐在社交平台上分享的照片及影片可见，身穿粉红色上衣的余慕莲虽然坐在轮椅上，但精神看起来相当不错。当朋友们唱起生日歌时，她面露微笑，开心地拍手附和，并在烛光前闭上眼诚心许愿，脸上流露出幸福的笑容。贾思乐亦感性地留言祝福：「亲爱的余慕莲生日快乐。愿你永远保持快乐和健康。永远爱你。」字里行间充满著对前辈的爱护与关怀。

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余慕莲需每月服用数万元标靶药

事实上，余慕莲自2020年确诊罕见病肺纤维化后，健康状况一直备受关注。她曾一度病危入住ICU抢救，幸好最终凭借顽强的意志力大步槛过。据早前TVB娱乐新闻台报导，虽然余慕莲现时声音略显气虚，但身体情况稳定，只是仍需每月服用数万元的标靶药物以控制病情，加上牙齿问题影响胃口，但她依然乐观面对，更会在老人院与院友打麻将作乐，展现出积极开朗的生命态度。今次获一众好友陪伴庆生，相信对余慕莲来说是最好的生日礼物，网民纷纷祝愿她生日快乐，身体健康，每日都过得开开心心。

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