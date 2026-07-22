香港小姐2026丨7号杨媛媛背景起底 视麦明诗为榜样 清华中大双学历超班 172cm身高超抢镜

备受瞩目的《2026香港小姐竞选》决赛将于8月30日举行，本届大会主题为「敢 · 至完美」。12位入围候选佳丽早前已完成发型改造，并乘搭高铁前往湖南进行首个外景拍摄及集训，积极备战。本届决赛入围名单包括1号袁丝珩（Bernice）、2号李泽欣（Scarlett）、3号李澄晴（Chorie）、4号谭雅文（Tiffany）、5号魏欣（Etherine）、6号卢蔚晴（Jasmine）、7号杨媛媛（Vera）、8号邓匡闵（Ada）、9号周芳姿（Gracia）、10号陈梓颖（Cecilia）、11号颜懿菲（Agnes）以及12号汤家琳（Caris）。

7号杨媛媛自信拥「跨文化」优势

在众多佳丽中，现年26岁的7号杨媛媛凭借高学历成为今届焦点。她身高172厘米，三围为34、25、36，职业是银行从业员及产品经理。杨媛媛毕业于清华大学经济学专业，随后取得香港中文大学管理学硕士学位。她对选美充满信心，并指出自身最大优势在于跨文化背景。她在内地完成大学课程后，于香港从事四年金融及产品经理工作，熟悉中港两地文化，累积了丰富的商业管理经验与成熟气质。

相关阅读：香港小姐2026丨12位佳丽性感泳装大检阅 大热2号李泽欣甩走小肚腩 5号魏欣傲人上围超吸睛

7号杨媛媛备战地狱式特训

为迎战8月底的决赛，杨媛媛正接受密集式的地狱特训。她透露每日需进行长达3小时的Catwalk训练，因长时间穿著12厘米高跟鞋练习而导致双脚严重磨损。紧密的行程令她每晚练习至接近凌晨，睡眠时间缩减至4至5小时。此外，因早前接受高能量美容疗程配合不定时的作息，令她面部出现发炎及生暗粒的情况，目前需频密敷面膜作急救，务求在决赛当晚恢复最佳状态。

7号杨媛媛冀成有影响力女性

谈及个人志向，杨媛媛期望未来能成为跨界企业家，将商业与文化事业结合，成为具备正向社会影响力的女性。她坦言十分欣赏2015年港姐冠军麦明诗，并视对方为学习榜样。她特别赞赏麦明诗除了拥有出众学历，在卸下港姐光环后亦能成功实现跨界别发展，于不同工作范畴取得卓越成就，是她努力迈进的目标。

相关阅读：香港小姐2026丨12位佳丽泳装上演湿身大战逐个睇 5号魏欣、8号邓匡闵凭丰满上围成功抢镜