李施嬅公开独门「荔枝养生法」 破解「一粒荔枝三把火」迷思 补气血兼排湿寒变养颜圣品

夏日炎炎，又是品尝「果中之王」荔枝的季节！不过，坊间一直流传「一粒荔枝三把火」的说法，让不少爱美之人担心食后会上火、生暗疮而却步。近日，李施嬅（Selena）就在小红书化身养生达人，分享她的独门荔枝食法，彻底颠覆了大家对荔枝的「热气」印象，原来只要用对方法，荔枝竟是不可多得的「养颜圣品」！

李施嬅曾怕热气对荔枝却步

李施嬅在影片中表示，自小就听长辈说荔枝热气，所以一直不敢多吃。但自从开始钻研养生后，她才发现荔枝原来是「宝」！她引述中医学说，指荔枝是夏天独有的「纯阳之果」，具有补脾、补血、补阳气的强大功效。

李施嬅解释，夏天是人体阳气最旺盛的季节，适逢历法中的「三伏天」，正好可以利用猛烈的太阳与荔枝的「火气」，以热治寒，帮助身体排走日积月累的湿气和寒气，从而达到「冬病夏治」的效果，让身体更健康，气色更美丽。

李施嬅公开独门秘诀：「蒸熟再食」降火气

对于像她一样「上热下寒」体质、容易燥热的人，Selena亦有妙法解决。她公开了自己的独门秘诀——就是将荔枝「蒸熟了再吃」！

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李施嬅养生食法大公开：

份量： 每日约食5-7粒。

做法： 将荔枝剥皮去核后，放入碗中，隔水蒸煮约30分钟。

功效： 透过蒸煮过程，可以大大降低荔枝的热性，让其性质变得温和，既能享受荔枝的益处，又可避免上火的烦恼。

食荔枝有禁忌！4大要点要记住

虽然荔枝好处多，但李施嬅亦不忘提醒大家，它始终带有药用价值，不可乱食。她综合了几个食荔枝的注意事项，提醒大家要根据自己的身体状况来调整：

一日不超过10粒： 切忌过量食用，以免引起不适。 空腹时不吃： 避免在空肚情况下大量进食。 没熟的不吃： 未成熟的荔枝可能含有毒素，绝对要避免。 身体有特殊状况者慎食： 如有糖尿病或任何长期病患，食用前应先咨询医生或中医师的专业意见。

李施嬅最后强调，虽然荔枝看似普通水果，但其实在中医学上是一种药材，连明朝医学家李时珍在《本草纲目》中都记载其药用价值。下次想吃荔枝又怕热气时，不妨试试李施嬅的养生秘诀吧！

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