罗家英难忘与星爷拍《西游记》即兴发挥唔跟剧本 零下10度出外景：着4条裤都唔够！

康乐及文化事务署（康文署）香港电影资料馆（资料馆）推出「对话西游」节目，分别在东九文化中心（东九）剧院和资料馆电影院放映3组、共6部风格各异，来自不同年代改编名著《西游记》的经典电影作品。日前在东九剧院为节目打响头炮是经过资料馆全新4K数码修复：《西游记第壹佰零壹回之月光宝盒》（1995）和《西游记大结局之仙履奇缘》（1995）的世界首映。两场放映除吸引大批影迷前来捧场外，当年有份参与演出的罗家英，幕后制作的马贤良（特技）、李健仁（副导演）、梁华生（美术）、曹敬文（统筹），再加上文化体育及旅游局常任秘书长沈凤君、助理署长李洁仪、香港电影资料馆馆长陈彩玉均有到场支持。

莫文蔚感激大家喜欢「白晶晶」

在《西游记第壹佰零壹回之月光宝盒》修复版正式放映前，资料馆先播放早前特意邀请导演刘镇伟和戏中演员莫文蔚（Karen）分别拍摄的分享短片，Karen忆述说：「原来呢部电影不经不觉已经系31年前嘅作品，每次睇返都觉得非常惊喜同精采，当年拍嘅每一个画面到现在都历历在目，好多朋友都好钟意我嘅角色白晶晶，非常荣幸同埋好开心曾经有份参与呢部香港经典嘅电影作品！」接着负责电影特技的马贤良在台上谈及电影特技在这30年之间的转变。

罗家英感恩《Only You》为他带来收入

《西游记大结局之仙履奇缘》（4K数码修复版）紧接进行世界首映，罗家英、马贤良（特技）、梁华生（美术）和曹敬文（统筹）受邀在台上大谈当年拍摄时的趣事。家英哥在电影中饰演唐僧形象百变，还懂得说英语，他笑说：「其实识英文同埋唱英文歌系唔奇怪嘅事，点解呢？我有月光宝盒，去到边度用都得，去到美国仲学识咗《Only You》，同𠮶几个黑人做咗兄弟，月光宝盒返到嚟我咪唱《Only You》啰！」家英哥对这套电影相当怀念：「我第一次去北方咁冻嘅地方去拍戏，去到𠮶度着多多衫都系唔够，我以为着四条裤都够啦啩，但原来系唔够。」家英哥续说当时拍摄环境只得零下10度和正在下雪，唯有靠现场拍摄用的灯光的温度取暖。家英哥透露当年在录音室录Only You 时是由卢冠廷教他唱：「佢教一句，我就唱一句，之后唱咗两次就完成啦！跟住录国语版，又系唱咗两次就唱完！」家英哥也有问卢冠廷《Only You》呢类歌会否流行？卢冠廷答他说：「《Only You》呢类歌好难讲嘅，红起上嚟就会红㗎啦，如果唔红就唔红㗎啦，最紧要平常心。」家英哥感恩透露这首《Only You》最后帮他揾钱揾到而家。提及电影在银川取景，统筹曹敬文表示：「𠮶时感觉到钱嘅重量，并唔系力量，𠮶阵要负责揽住大量人民币现金去俾钱，所以先知钱嘅重量系咁劲。」

罗家英细诉拍摄时难忘经历

家英哥及后补充说拍摄时最难忘的经历：「最难忘喺银川绑住我𠮶一场戏，由晚上7 点绑住我绑到第二日嘅7点。另外一场就喺陕西，𠮶阵落雪要换衫有四个变身，罗马战士同埋埃及王子等。最重要一场就系唱《Only You》，呢几场戏都好难忘记。每一次睇呢部电影都觉得人生能够拍到几套好嘅戏？能够流传到比观众欣赏？因为呢一出戏而出名，我觉得不枉此生。」家英哥坦言从没想过扮演唐僧这个角色令他得到那么多：「总之有任何工作找我，我就会尽全力去拍去做，有咩效果拍嘅时候我系唔知，出咗嚟先知。有咁嘅效果系一个梦想同意外，真系好开心！」至于饰演唐僧一角爆红超过30年，喜获许多登台机会，家英哥表示：「一首《Only You》，呢30年都令我揾到哟钱，《Only You》对我嚟讲系令我怀念嘅一首歌，大家钟唔钟意听呢？」家英哥提到在电影中最难忘同周星驰合作：「有一段对白『你要曳曳啦！你要同我讲㗎嘛！冇理由你要又唔俾你，我又夹硬俾你，咁究竟你要定唔要呢？』呢段台词系临时发挥冇剧本。」对于AI科技盛行的看法，家英哥回应：「科技嘅进步令好多嘢都不停变化，由一种特技到依家电脑去到AI，就系千奇百怪，系好难得㗎！我觉得呢套戏能够重新（4K复刻）会令佢再保留得更加耐！」