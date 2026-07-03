香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高

80年代电视小生何英伟移居内地多年，近期经常与李婉华、刘雅丽在YouTube频道节目《我和刘雅丽有个约会Alice Lau》，赞扬在内地生活的优胜之处，何英伟更多次表态自己已无法适应香港的生活模式。昨日（2日）三人再开咪做直播，大谈「香港退休太贵？深圳养老250万够退休？医保、养老金、福利」话题，何英伟更寄语不要再有「养儿防老」想法，引起网民讨论。

李婉华提出养老预算每月1万

李婉华一开始已问何英伟，称有报道指内地基本生活费每月大约6,000至10,000元，已包租金、物管、饮食及基本娱乐：「如果以每月1万蚊中位数计算，20年大约需要240万。」李婉华坦言只是「基本盘」，若要求会所设施或丰富社区活动，每月花费随时过1.5万，而该笔数目尚未计算突如其来的医疗开支。

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何英伟大赞内地生活性价比高

刘雅丽亦认同开支庞大，更一针见血地指出：「医疗系最难控制嘅一笔钱，而且200几万仲未计通胀。」何英伟对每月1万元的预算表示十分赞同，又大爆现时内地房地产价格回落，租金性价比极高：「二、三线城市大约3,000蚊已经可以租到千几呎，如果退一步租900呎，千零蚊就搞掂，每个月仲有8,000几蚊可以食同玩。」何英伟笑言在内地饮食丰俭由人，由几元到几十元的餐费都有，大赞在内地生活能以较低成本，换取高质素的享受。

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何英伟拆解内地「社保」实用

三人谈到退休人士最关心的医疗问题，何英伟分享自己购买内地「社保」的经验。何英伟透露即使没有内地工作，退休人士亦可自由选择购买医保，他自己每月供款约1,000元：「真系几实用，如果有普通发烧感冒去睇医生配药，大约只需畀20%费用，即系睇100蚊只需畀20蚊。」李婉华虽然提出香港有公立医院为香港居民提供高度补贴的医疗服务，却遭何英伟及刘雅丽指排期时间较长，令婉华大为惊讶。

何英伟又提到若遇上换肾、换肝等需要做大手术的严重疾病，医保可能只包四成，病人仍需负担一半或以上的医疗费用。刘雅丽亦补充香港的医疗保险不能「供断」，而且保费会随年龄递增，去到70岁时随时每月要供过万元，但胜在保障全面，几百万的心脏手术也能全数覆盖。

网民分享小区维修「伏位」

李婉华在节目中又读出观众的留言，分享其朋友北上居住的「中伏」经历：「朋友住单栋房屋，楼下大装修凿爆燃气喉，搞到无水冲凉，甚至大厦电梯坏咗都无人理，维修效率非常慢！」何英伟对此亦坦言，内地物业的维修效率确实是「有快有慢」。

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