悠长假期丨林恺铃接松隆子棒演「凉子」：有梦想成真感觉 亲揭「挥低」Ivy So苏雅琳内幕

ViuTV宣布翻拍经典日剧《悠长假期》(Long Vocation)引起全城讨论，终极阵容终于曝光，「最美星二代」林恺铃(Ashley)疑挥低Ivy So(苏雅琳) 演松隆子「奥泽凉子」一角，与饰演竹野内丰的角色「叶山真二」江𤒹生（AK）再谈情。林恺铃接受《星岛头条》访问时承认落实接拍港版《悠长假期》，坦言既开心又有压力。她还在IG限时动态贴上松隆子靓相，以日文称「全力以赴」表决心。

吕爵安李佳芯主角阵容全面揭盅

ViuTV翻拍经典日剧《悠长假期》公布主角阵容︰吕爵安（Edan）演木村拓哉所演角色「濑名秀俊」，李佳芯演山口智子角色「叶山南」，江𤒹生演竹野内丰角色「叶山真二」；另一关键角色，由松隆子饰演的「奥泽凉子」，本有传由COLLAR成员苏雅琳饰演，惟昨天终有定案，由「最美星二代」林恺铃担纲演出，再同江𤒹生谈情。

林恺铃以日文「全力以赴」表决心

MakerVille官方网站《悠长假期》的演员名单上出现林恺铃的名字，随即引起网民热烈讨论！未几，林恺铃在IG限时动态以日文称会「全力以赴」，并配上松隆子的照片。林恺铃近年人气急升，凭ViuTV电视剧《绳角》而为人知，其后在剧集《COURT！》中扮演好胜律师，法庭戏上以流利英语压场，突破邻家女孩形象，备受肯定。

林恺铃期待与AK再续默契

林恺铃回应《星岛头条》时表示觉得开心又有压力，指自己和妈咪龚慈恩也是日版的粉丝，能够参与演出有梦想成真的感觉，同时坦言有压力，因为松隆子的角色深入民心，观众对她有很深的印象，笑谓有为自己定下目标，希望能让香港观众看到身边都有这种女仔的感觉。对于与江𤒹生继《绳角》后再合作，她说：「非常开心，拍《绳角》时我仲好Green，江𤒹生帮我很多，大家有默契又合拍，这段时间大家亦有所成长，期待我们在进化后再合作的火花。」她亦很期待与李佳芯和吕爵安合作，笑言是李佳芯的粉丝，赞她是个很自然又好戏的演员，很想跟她学习，至于吕爵安之前合作过，指他是很认真的人，故对今次的拍摄充满期待。

林恺铃对击败Ivy So传闻不知情

有传松隆子一角原本属意苏雅琳，最终被林恺铃挥低，林恺铃表示不清楚传闻，和拍摄团队沟通时也没有特意去问自己是第几个考虑的演员？认为能得到演出机会已是好大荣幸，一定会很认真去对待这个角色，会好好努力。