谭咏麟拍片感谢歌迷日晒雨淋仍力撑 《阿伦日报》8地点免费派发反应热烈

谭咏麟（校长）将于2026年9月11至15日及18至22日假香港红磡体育馆，举行《谭咏麟与您「刻骨铭心」世界巡回演唱会-终极篇》香港首站。日前在演唱会新闻发布会上，主办方准备了很有心思的《阿伦日报》，并由艺能集团董事总经理叶伟忠先生亲自送赠给校长作礼物。当时叶生解释这是为校长特别制作，「记载住校长出道至今嘅每个重要里程，呢份日报就真系好珍贵，想带返当年嘅情怀及回忆俾阿伦，而且阿伦你系第一个拥有。」

歌迷感谢校长送赠《阿伦日报》

主办方为歌迷能与校长分享这份喜悦，特别准备《阿伦日报》专车，一边播着校长创作的新歌《我在意》MV，于前日演唱会公开发售的时候，在港九新界指定8个地点，包括（顺序）：葵芳、荃湾、大围、鲗鱼涌、铜锣湾、湾仔 、尖沙咀、旺角，以快闪形式免费派发《阿伦日报》。由于活动前主办方早已在网上公布了派发地点，例如首站于早上8点半在葵芳商场外开始派发，歌迷竟提早7点到现场排队等候，并笑言攞完报纸返屋企上网抢飞；有歌迷感谢校长送赠《阿伦日报》，令他们拥有一个刻骨铭心的体验和珍贵回忆。至于领取《阿伦日报》的歌迷，老中青年纪也有，当中有些在温拿乐队早期的时候，已经追随「阿伦」，有歌迷攞到偶像谭咏麟这份珍贵的礼物，拿在手更开心到跳起，以及站在专车旁边不停跟报纸和专车打卡，场面相当温馨和有趣。当日派发的8个地点，经历天气极大变化，由曝晒到曝雨都试过，但任何天气情况下，亦没有减退歌迷的热情，有歌迷宁愿自己淋湿，反而怕《阿伦日报》被雨水沾湿，小心翼翼袋好才离开，看到歌迷对校长有多在意。

校长感激歌迷多年来支持

虽然派发《阿伦日报》当日校长有工作在身，但得知歌迷为领取《阿伦日报》冒住日晒雨淋相当辛苦，最在意歌迷的校长当然也被感动，决定亲自到《阿伦日报》专车打卡兼拍片答谢歌迷，期间巧遇歌迷还亲自向他们派发《阿伦日报》。校长说：「今日真系一个好难忘嘅日子，真系刻骨铭心，今日由第一站朝早8点左右开始，真正经历咗日晒雨淋㖞！试过好热又到好大雨，好多站大家都好踊跃，想揾返往日嘅一啲情怀同回忆，希望大家钟意呢份报纸，亦都多谢晒大家连日嚟筹备点样去买飞，真真正正好多谢大家咁多年支持，所有嘅歌迷朋友，多谢晒，演唱会见！」