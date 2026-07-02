梁珊生前最后访问揭娱乐圈「潜规则」 拒送礼陪应酬贬做「阿妈」：我唔做伪术家丨独家

昨日（1日）离世的前TVB「御用恶女」梁珊，享年81岁。生前她接受《星岛头条》独家专访，成为演艺生涯最后一次剖白，访问中她罕有地大谈半世纪秘闻，由拒「应酬」有钱人惨被贬做「阿妈」，到直斥颁奖礼只是派对、视帝视后无需嚣张，更狠批现今剧本薄弱，宁愿挨面包也不肯演烂戏，为自己「出污泥而不染」的一生写下圆满句号。

采访：方骞平 场地：hotel icon the market

梁珊单身育有一对子女

梁珊单身多年、育有一子一女，晚年仍每周做四日瑜伽。之前她接受《星岛头条》独家专访，问到20多年冇拍戏的梁珊被问到可有戏瘾？她坦言：「演戏团火从未熄，但要有创作意欲先至拍，否则好似返工咁有咩好玩？」她强调对观众有使命感：「演戏要对得住自己、尊重工作。」但她绝不主动敲门：「咁多年都冇人揾我，哈！我唔会去『𢱑痕』，唔通话『我冇戏做，畀啲戏嚟』？市面上太多呢种演员。」她点出核心：「我哋呢个年纪嘅演员走晒，因为有热诚，但做到冇瘾，剧本根本写唔到老人家心态。」她直指文艺界「唔正常」，过分侧重花旦、小生：「但我有自知之明，后生靓女有市场，我哋老嘢冇人识。」她强调不介意做绿叶：「但唔可以只系一句『阿仔返嚟食饭』，咁有咩好做？结果个个失望而回。我哋有丰富人生经历，发挥唔到，做坏招牌我宁愿唔做。有好戏，𠮶团火就点得着。」她激动地说：「演戏好神圣㗎！要有使命感，唔系为揾饭食，咁样唔系我初衷，否则我宁挨面包。」

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梁珊晚年仍有拍好戏意欲

至于可感遗憾？她淡然回应：「冇话遗唔遗憾，有好戏就演，有创作欲就做。」她忆述几十年前有文人问她想做什么？她答「艺术家」，对方建议她先做「伪术家」！她却说：「我唔识做，明白到『水清无鱼』，但性格改唔到，唔想讲大话。」她自揭当年入行向爸爸保证「出污泥而不染」：「我唔会有绯闻、唔会乱搞关系、唔会为钱卖身。我可以讲，每分钱都系光明正大。而家我真系可以做得到，做人应该咁，所以我可以好牙擦擦，坚持对得住自己。」

梁珊自觉「唔识捞」

拍开电影的梁珊回忆30岁做电视台「新人」时经历，曾有男人奇怪问：「入唔入马场？送唔送礼？」她一头雾水，对方即说：「咁你返话剧组做『阿妈』啦。」后来她才意识到「玄机」，叠埋心水演母亲。她慨叹自己「太唔识捞」：「我拒拍过份戏，十点半要返屋企，所以有人笑我有『降落伞保护罩』、『贞节牌坊』，话『唔好掂佢』。」

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梁珊点名赞林峰杨茜尧江美仪

她自揭甚少睇电视剧，因为戏、人(艺员)、角色都唔吸引：「大家演到好似背书咁有睇，讲啲我唔想听，唔关我事嘅嘢有乜好睇？好想知啲好嘅编剧走晒去边？」她又狠批黎耀祥、胡定欣主演的《巾帼枭雄之悬崖》由造型、服装、剧本，演员状态都唔好睇。虽然梁珊对剧本失望，但她仍点名称赞几位后辈。尤其杨茜尧在《黑色月光》的表现：「到呢个阶段佢嘅演技沉稳咗，都压到台，啲戏立体唔浮夸，我哋唔叫做戏系演戏，演员系创作演活另一个人，畀到角色生命，尤其是艺员要两分钟入到戏及连到戏就要靠功力。」她又赞《新闻女王》佘诗曼；又指《下流上车族》江美仪有几场戏做得几好：「佢啲戏经已大个女。」对于林峰在电影《九龙城寨》演由内地偷渡来港的「陈洛军」，她更给予高度评价：「佢有眼神有深度，成就到个角色，否则只系装模作样做戏，佢演咁多年戏呢个角色系有进步。」

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梁珊吁视帝视后唔好飘飘然

从未获奖的梁珊反而不觉是憾事，反而笑住提醒后辈：「颁奖礼只系Party用嚟互相鼓励！攞视帝、视后，可能只系𠮶部戏啱做，下个戏又系咪由佢拎？内地一级演员都要睇几部戏啦，一出戏就叫视帝、视后？我唔认同。」她直言：「得奖唔好飘飘然，否则冇进步空间。」她曾被有位「飘飘然上咗位」的得主单打她：「佢窒我，但我『时运高听唔到』，佢呢啲咪唔成熟嘅表现啰。」

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梁珊做母鸡保护啲「细」

另外，梁珊揭花名「降落伞」由来，源于于1984年拍剧集《楚留香之蝙蝠传奇》时，遭到苗侨伟、黄日华及翁美玲成班「𡃁仔」改：「因为全世界最大嘅遮系降落伞，系有人做啲嘢出嚟令人唔钟意，但做『细』嘅又冇办法话你唔啱，所以揾个『大』嘅出嚟制行你...感觉我好似母鸡揽住啲鸡仔咁，其实啲『细』嘅都未上位，你咪霸啰。」当年她和拍刘德华拍电影《天若有情》，连导演杜琪峰都问意见：「『降落伞』你觉得拍成点呀？」她强调冇同人结仇，只会不平则鸣：「有啲嘢唔啱会讲，我唔麻烦唔搞小圈子。以前拍菲林，好心提点导演反镜，事后竟批评我管埋导演。」不过，她试过街上睇唔过眼个女人讲粗口，忍唔住上前话『你好靓女，学下修养，粗口唔衬你』，吓呆对方。」她续说：「旅行时见到小朋友唔识揸筷子，所以好忟连佢妈咪都话埋『筷子系中国人国粹呀，其实呢啲系原生家庭嘅问题，睇系乜嘢出生，根底打得好人生就会做得好，故16岁前要学做好人，所以小朋友开始要有教养，而家啲人反而着重点样揾更多钱。」她又爆自己多数畀人虾，尤其初入行拍电影时遇过一些冇演员道德的演员：「试过拍喊戏大写镜头，对手藐嘴藐舌对住话你话『你个样今日咁肉酸嘅』，佢咁讲会影响到我㖞，咁嘅人都有。」

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