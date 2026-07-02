杨幂新剧番位惨被降级激怒粉丝 广电笔画新规艺人真名曝光 杨紫一个原因可续用「艺名」？

内地娱乐圈近年屡现演员争夺「番位」风波，为整顿相关乱象，内地广电局近日颁布新规定，自7月10日起播出的剧集，演员署名必须使用真实姓名，并统一按姓氏笔画顺序排列，日前在某大型影视平台发布会率先试行后，却引发了更激烈的反弹。首当其冲的便是顶流花旦杨幂，新剧排名甚至低于名气与戏分远逊于她的男演员，惹来杨幂粉丝不满。

女主角杨幂「番位」被排后

在新规定下，杨幂主演的古装大剧《江山大同》成为了争议焦点。身为绝对女主角的她，依笔画排列竟被排在男主角刘学义之后。这对粉丝而言极不合理，因该剧核心故事完全围绕杨幂饰演的「冯太后」展开，她更在剧中挑战高难度的一人分饰两角，无论是戏份比重还是角色重要性皆无庸置疑。为此杨幂的官方后援会火速发布严正声明，强烈要求剧方将她列为「唯一领衔主演」，更让粉丝不忿的是，网民发现肖战的《十日终焉》、吴磊的《剑来》等大男主剧，为保男星番位竟特意「独开一行」仅标注一位演员来规避新规；反观另一位顶流女星唐嫣，在《此刻的生活》也屈居第五，令外界质疑新规定是否变相针对女演员。

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杨紫续用「艺名」被质疑有特权

除了番位大乱，广电局「必须使用真实姓名」的附带规定， 也牵涉到内地女星杨紫，有网民翻出杨紫过去的资料，质疑她为何没有遵守规定用回原名「杨旎奥」，其后杨紫的粉丝指出「杨旎奥」确实是她出生时长辈所取的名字，但她在小学阶段就已经透过户籍手续完成了改名，她目前身份证及所有官方证件上的合法姓名就是「杨紫」。

张凌赫本名张家玮被赞亲切

广电局的新规虽然引发不少波折，却也意外掀起了一场「艺人真名大揭秘」的网络热话。除了台湾女星张钧宁亲自解释本名「张钧寗」的古字写法外，不少当红艺人的本名亦随之曝光，如孙俪本名「孙丽」、冯绍峰本名「冯威」」、成毅本名「傅诗淇」、白鹿本名「白梦妍」，最令人意想不到，是张凌赫的本名「张家玮」竟被网民赞充满亲切感。

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