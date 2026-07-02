杨卓娜76岁冻龄母亲罕曝光 曾忆童年丧父辛酸 与胞妹杨茜尧倒垃圾帮补家计

有「最强继母」之称的杨卓娜（Lenna），与身家千万的「灯箱大王」杨志翘相恋近20年，将两名继女视如己出，又为对方诞下一女，家庭生活美满幸福。杨卓娜昨日（1日）罕有撇下女儿，在IG分享与妈妈享受二人世界的合照，结伴观赏近期大热的内地电影《给阿嬷的情书》，而胞妹杨茜尧（前名杨怡）则未有同行。

杨卓娜两母女感情深厚

杨卓娜昨日在IG晒出与母亲的自拍照，杨妈妈甚少公开露面，但精神状态极佳。76岁的杨妈妈有一头清爽短发，戴著眼镜，衣著时髦又面色红润，看起来比实际年龄年轻得多。杨卓娜两母女对镜头大快朵颐，杨妈妈更俏皮地嘟嘴，可见母女感情深厚。

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杨卓娜表示自己已是第二次观看《给阿嬷的情书》，依然被深深感动，甚至「喊湿三张纸巾」，但杨妈妈却表现得非常冷静。杨卓娜在帖文中写道：「喊到情到深处，泪自然留，喊咗成包纸巾，我唔想再入去睇第三次。」杨卓娜又极力推荐电影，形容「没有惊天动地，没有洒狗血，只有山崩地裂，没有哭天抢地」，平实而深刻地描绘上一代人的故事，让杨卓娜深受感动。

杨卓娜母亲改嫁

杨卓娜与妹妹杨茜尧童年生活艰苦，当时只有4岁的杨卓娜，经历丧父之痛，之后三母女相依为命，由母亲将两姊妹抚养成人。杨卓娜早年受访时曾提及童年苦况，忆述母亲曾因无法独力照顾二人，偶尔会将两姊妹放在姨妈屋企寄宿。杨卓娜当年试过为减轻母亲的经济负担，曾和妹妹帮妈妈一起倒垃圾、派传单，十分懂事。

后来母亲改嫁，两姊妹的童年生活才得以改善。不过杨卓娜提起已故继父，坦言曾因对方较为传统，对自己特别严厉，因而关系不太好，直至继父重病离世，才发现自己好重视对方，亦因受到继父无私的关爱，影响她对待两位继女的态度。

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