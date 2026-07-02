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向佐自爆由爸爸向华强前妻抚养长大？向太霸气辟谣揭真相：丁珮一天都没养育过他

影视圈
更新时间：21:26 2026-07-02 HKT
发布时间：21:26 2026-07-02 HKT

近日，向佐在访谈节目中自爆童年经历，透露自己两岁前曾由父亲向华强前妻丁珮照顾，甚至因生日与李小龙忌日同天，被丁珮视为「李小龙转世」般疼爱。此番言论迅速发酵，网传「向佐由丁珮抚养长大」的说法甚嚣尘上。然而，向太陈岚随即在直播中霸气辟谣，以「从未养育过向佐」直接推翻传闻，强调儿子自始至终由自己一手带大，言论引起网民热议。

向佐指两岁前常在丁珮家中度过

回顾事件起因，向佐在接受内地记者易立竞采访时，描述了与爸爸向华强前妻丁珮的关系。他表示自己从满月到两岁期间，白天常在丁珮家中度过，对方不仅带他吃饭逛街，还将他宠得无法无天，并补充晚上一定会回家。岂料这段对话被内地一些营销帐号断章取义，刻意放大「前妻抚养」的噱头，忽视了向佐否认网传不实谣言的澄清，导致舆论风向变成「向太陈岚有否尽母亲职责」上。

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向太强调自己抚养儿子

面对网民热议，向太日前在直播中展现了从容与魄力。她道出真相，指丁珮当年只是偶尔带向佐出门游玩，算是长辈的疼爱照顾，但绝对谈不上「抚养」。她说：「丁珮一天都没养育过他，因为丁珮女士是由我在养。」她强调此举并非指责丁珮，而是为了纠正错误讯息，避免丁佩无端卷入是非。其实向太早前亦曾在抖音上载影片，指向华强当年与丁佩离婚时，原定每月仅付5千元赡养费，向太却坚持加码至每月10万元，向太在片中更霸气表示：「不是我们，是我会养她们一辈子。」不少网民都赞她有阔太的气度。

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