黄婧灵自认「烈女」：酒量无人能及 分享拍美食节目不肥反瘦秘技

「波波」黄婧灵早前出席一场日本清酒展览活动，在节目《美食新闻报道》外继续品尝与推介佳酿美食。炎炎夏日，波波以全白色绑带露背装示人，清凉之余亦配衬展览所在古迹场地的典雅气息。

波波酒量获好友一致公认

波波受访时自称「烈女」钟情烈酒，亦喜爱吃寿司时配搭清酒，觉得甘甜酒香与醋饭为绝配。波波虽然自揭患有玫瑰痤疮，若经常摄取酒精会令皮肤发炎，但笑指决定饮酒便会尽兴，酒量更异于常人：「我酒量简直无人能及，从来未醉过！冇畀人打低过！我都想知有咩人可以打败我⋯⋯最后系冇！」表示酒量获身边好友一致公认，最开怀畅饮一次为多年前《#后生仔倾吓偈》节目庆功撞正自己生日：「因为我生日，所以每个人都敬我一杯，五分钟内起码饮咗十五杯清酒！」不过表示当时有监制导演等大人在场，所以一众年轻台前幕后才放心尽兴。

波波打匹克球抵消卡路里

波波最近勤力主持《美食新闻报道》，由精致料理到街头小吃无一错过，但食量增加反而变瘦：「真系瘦咗两公斤！其实未拍节目食得仲多，每日食五六餐！反而因为拍节目要食嘢，变相私底下注意返啲食少咗。」波波自嘲喜欢有福气的圆润体形，但镜头外绝不偷懒做运动，经常靠健走、普拉提及打匹克球抵消卡路里。

有意向戏剧发展

主力综艺节目的波波直言有意向戏剧发展，尤其对喜剧、处境喜剧最有兴趣，适合综艺出身的自己，丝毫不介意饰演谐角。对于近年封印性感身材，波波表示为配合转型与集中主持工作所致：「未来有好多同学校、政府单位合作嘅地方，喺呢方面发展就要展现知性、认真、稳重嘅形象，希望大家见到我呢一面。」并视经过多次转型、磨练演技多年终获肯定的高海宁为目标进发。

