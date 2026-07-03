灿如繁星 7.5开播｜虞书欣陈靖可改写「差生」命运 剧情懒人包、5大看点

灿如繁星｜由内地人气演员虞书欣以及陈靖可领衔主演的青春爱情剧《灿如繁星》，将于7月5日在爱奇艺播出。故事讲述男女主角重组校园足球队，带领学生重拾足球热爱并踏上追梦之路，二人在过程中相互治愈过往创伤。下文为您精心整理《灿如繁星》即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

《灿如繁星》剧情大纲

心理学博士生林晚星（虞书欣 饰）突然老家的宏景八中，做起体育器材保管员工作。王法（陈靖可 饰）放弃英国足球俱乐部教练工作回到宏景，成为了林晚星的神秘房客。林晚星被要求带领已解散的足球队参加联赛，在王法指教下，好不容易赢下比赛。此后，林晚星劝说王法担任教练、凑齐队员、调和队内冲突。

在一切看似走向正轨之际，二人旧日的伤疤相继被揭开，他们在逃避后，最终选择互相谅解。二人联手帮助孩子们重拾对足球的热爱，同时努力冲刺高考，走上追寻梦想的道路。

《灿如繁星》由虞书欣以及陈靖可领衔主演。

《灿如繁星》主要角色介绍

林晚星（虞书欣 饰）

林晚星是心理学博士，因学术风波返乡，在宏景八中担任体育器材保管员。她表面看似佛系躺平，但凭借心理学知识引导学生成长。

虞书欣饰演林晚星。

王法（陈靖可 饰）

王法是归国的足球教练，曾因爱徒的意外而动摇对「胜负」的执着，他为调查爱徒死亡真相而接近林晚星。

陈靖可饰演王法。

《灿如繁星》5大必看亮点

1. 虞书欣形象大突破

在过往的影视作品以及综艺中，虞书欣给予大众的印象大多是甜妹，例如在《永夜星河》中饰演活泼好动的凌妙妙、《下一站是幸福》中饰演元气满满的免系少女蔡敏敏。在《灿如繁星》中，虞书欣初尝高智女角色，化身一位理性冷静的心理学博士，其表现值得期待。

虞书欣化身心理学博士。

2. 虞书欣与陈靖可有CP感

陈靖可在剧中「人夫感」拉满，其186cm的身高搭配硬朗外型，与虞书欣相差近20cm，大晒「最萌身高差」！而陈靖可的外型条件亦非常适合运动系教练角色，他与虞书欣一动一静、一冷一暖的反差搭配，CP感浓！

二人CP感高！

3. 题材聚焦现实议题

《灿如繁星》在描绘主角双向救续外，亦着重刻画足球队的少年，突破原生家庭的束缚，集结队伍冲击联赛的热血经历。11位足球少年各有困境，涵盖原生家庭创伤、学业压力、性别偏见等现实议题，势引起大众的共鸣。除此之外，剧集更是以「心理学＋足球」的叙事模式，风格别树一帜。

剧集刻画群像。

4. 制作班底与品质有保证

导演李青蓉曾执导多部爆款青春剧，包括《亲爱的，热爱的》、《偷偷藏不住》、《嘘，国王在冬眠》等，擅长细腻情感描写以及人物塑造，是次亦是李青蓉继《嘘，国王在冬眠》后再与虞书欣合作。为贴合足球元素，剧组着演员提早进组进行一个月的专足球训练，足见用心。除此之外，剧集在泉州实景拍摄，植入𫊻埔簪花围、红砖古厝等闽南文化元素。

剧集在泉州取景。

5. 未开播已赚足热度

《灿如繁星》未开播已经备受市场瞩目，由虞书欣饰演的林晚星，在内地网站的热门女性角色人气榜中连接多月位居前列。而且剧集播出时间恰逢世界杯，足球竞技剧情贴合当下热点，自然热量高企，剧集的相关话题播放量更突破820万，热度高企！

《灿如繁星》绝对有睇头！