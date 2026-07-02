Taylor Swift世纪婚礼料狂欢10小时 千人派对禁携手机 MSG场外大批保安防狗仔队

美国乐坛天后Taylor Swift与美式足球明星未婚夫Travis Kelce的世纪婚礼进入最后倒数，据《Page Six》取得的内部行程表，二人将于7月3日在纽约麦迪逊广场花园体育馆（MSG）举行婚礼，整个庆祝环节横跨长达10小时。流程显示宾客下午3时半陆续进场，4时于6楼大堂展开鸡尾酒会，5时半正式举行婚礼仪式，其后于6时半开始婚宴环节，派对料将狂欢至凌晨2时。

Taylor Swift婚礼宾客要签NDA

在婚礼前一晚，即周四（2日）晚上，二人率先在MSG内的Infosys剧院设宴，宴请约100名亲友出席婚前预演晚宴试菜，时间定于晚上6时至10时半，宾客需经由第4大道入口进场。据报整场婚礼预计有多达1,000名宾客，主办方要求所有到场人士签署保密协议（NDA），并实施严格的「零手机政策」，会场亦架设帐篷及围板，防止外界及狗仔队拍摄。

视后Phoebe Waller-Bridge亮相

随著婚期逼近，多名重量级明星现身纽约，为婚礼做准备。据报道，《邋遢女郎》视后Phoebe Waller-Bridge、歌手Dua Lipa，以及主持人Graham Norton均已抵达纽约，预料将出席是次盛事。Graham早前笑言自己签署了「一大堆NDA」，其后澄清该说法只是玩笑。

MSG场内搭建浮夸城堡

此外，歌手Ed Sheeran、Selena Gomez、名模Gigi Hadid、影星Zoe Kravitz、曾与Taylor不和的名模Karlie Kloss、NFL球星George Kittle、堪萨斯酋长队教练Andy Reid等人，亦已证实将现身婚礼。至于英国皇室威廉王子夫妇则据报未获邀请。有消息指，会场内部正搭建大型「城堡」布景，打造「魔法童话」式婚礼氛围，并传出Stevie Nicks及Tim McGraw将担任表演嘉宾。