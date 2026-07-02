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魏嘉莹开骚8.2登陆旺角麦花臣 洗脑歌MV飞日本取景引乐迷出游

影视圈
更新时间：20:46 2026-07-02 HKT
发布时间：20:46 2026-07-02 HKT

「创作女声」魏嘉莹（小魏）展开《我要把眼泪当汽水》巡回演唱会，自台北起跑，走访台中、高雄、广州、成都、北京等地后，8月2日登陆香港麦花臣场馆。小魏明天将推出全新《快出来玩》玩乐自选辑，新专辑首波同名主打《快出来玩》抢先登场，更特别携手台湾虎航量身打造主题曲，以轻快节奏搭配朗朗上口的旋律，传递「说走就走」的旅行态度，邀请大家放下日常、一起踏上旅程。

魏嘉莹冈山、鸟取乐而忘返

《快出来玩》由小魏亲自包办词曲创作，延续她一贯欢乐又带点俏皮的创作风格，将「一直想出门、却迟迟没有出发」的日常心情写进歌曲中。副歌反复唱着「玩，来玩，快出来出来玩」，搭配充满记忆点的「Woo虎！」口号，洗脑副歌与贴近日常的歌词，就像好友在耳边不停催促「别再犹豫、立刻出发」让人忍不住跟着哼唱，也想立刻收拾行李、说走就走！今次小魏更前往台湾虎航的独飞航点日本冈山、鸟取为MV取景，与台湾虎航的网红「虎将」一起展开旅程，从城市街道漫步到特色景点探险，更设计了简单又充满活力的手势舞，搭配轻快节奏，将沿途的笑声、风景与旅行回忆，全都浓缩成一首充满夏日氛围的《快出来玩》，一路用音乐把快乐玩成最难忘的回忆。

《快出来玩》由小魏亲自包办词曲创作。
《快出来玩》由小魏亲自包办词曲创作。
《快出来玩》MV飞日本取景引乐迷出游。
《快出来玩》MV飞日本取景引乐迷出游。
魏嘉莹好可爱俏皮。
魏嘉莹好可爱俏皮。

魏嘉莹《快出来玩》有寓意

小魏将于7月3日推出《快出来玩》玩乐自选辑，特别收录3首全新创作与3首历年代表作，集结成一张最能代表她音乐旅程的「玩乐自选辑」。从陪伴成长的勇气、友情、爱情到追逐梦想，每首歌曲都承载着小魏自由率真的灵魂、灿烂笑容与满满生活感，邀请大家跟着音乐一起哼唱，也跟着她一起勇敢出发！随着专辑发行，小魏也将展开一连串演出，号召歌迷一起「出来玩」！

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