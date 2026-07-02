张与辰术后康复进度佳获医生赞叻仔 出院即赶高铁北上开工

张与辰今日（2日）为本地腕表品牌拍摄宣传照，再次联乘旗下Falala角色IP推出手表新款式，更获品牌创办人沈慧林亲自到场探班，欣赏手表戴在与辰手腕上的实物效果。

张与辰设计新一款机械表

张与辰继此前推出陀飞轮手表惊喜地广受欢迎后，花一个多月时间设计新一款更休闲大众化的机械表：「因为个design都几叛逆，将屎摆上表，唔知大家会接受到Falala咁突出嘅设计，所以出一只更容易入手嘅款式。」张与辰表示目前款式适合配衬不同场合造型，即使打波潜水也更方便，而且男女老幼均适合佩戴。张与辰个人设计的Falala IP曾推出两款T恤，加上手表后期望打造成为潮牌，更打算制作成毛公仔让粉丝抱着睡觉。沈慧林则补充指品牌一直以陀飞轮手表为主，今次开创副线制作机械表，保留艺术工匠美学、浮雕及360度旋转设计，由张与辰负责创意元素设计、自己全力支持，联乘款式手表亦将会于7月7日Falala角色诞生日开始预售，9月初亦会在钟表展上举行盛大发布会。

张与辰冇变瘦亦冇变肥

早前张与辰因肠胃炎及肾石剧痛入院，进行小手术后终于痊愈，他笑言身体出奇地比之前更好：「因为唔要嘅嘢攞走咗，加上入咗医院两日，出道以来未瞓过咁耐！食嘢嘅时候会醒、为咗食药而食嘢，加上止痛药好劲，瞓醒九个字之后又再瞓过！」透露自己只有一颗肾石，连医生亦赞好叻仔。同时受两种病患困扰，张与辰表示肠胃炎因空肚吃咖喱饭引起，刚好肾石同时跌出才引致剧痛：「肾石喺大门口啱啱出闸，两样加埋Double痛楚要同时处理。」在医生叮嘱下他亦多加喝水，但接受西医治疗因此不用戒口：「冇变瘦冇变肥，冇蚀底到，但瘦啲会好睇啲。」张与辰亦感恩入院两日刚好没有与工作重叠，但出院马上便要出发工作：「打咗支好劲嘅止痛针，出院之后用一个钟头时间冲凉、执行李，然后就即刻上高铁去桂林。」幸好在高铁车程期间得到足够休息。

沈慧林曾到《功夫女足》剧组探班

沈慧林昨日（1日）回归大日子上获颁授太平绅士，表示当日与家人庆祝之余，亦到地区进行义工活动，未来将会继续为慈善出力：「会为黄大仙基层学生奖学金筹款，暑假之后将会有正式发布。」将会巡回该区学校向学生颁发奖学金。周星驰执导作品《功夫女足》本月将会上映，品牌曾经为星爷推出多款陀飞轮手表，沈慧林亦曾到剧组探班两次，形容星爷新作非常盛大、星光熠熠，并会再次为星爷推出纪念手表：「有一齐合作design，当然由星爷负责审批！」