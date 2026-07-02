余香凝《欲望寄生》片场迎惊喜突发庆生 首次挑战「变坏」角色大嗌过瘾

余香凝（Jennifer）7月5号生日，近日拍完吴家伟导演执导的新片《欲望寄生》，在监制伍健雄安排下收收到惊喜，同场演出的李佳芯、关嘉敏、何珮瑜等突然在拍摄现场向她送上生日蛋糕，为Jennifer提早庆生。Jennifer笑言是首次在拍戏期间庆生，「今次拍摄虽然只有短短10多天，整个团队非常热血，大家在短时间内打成一片，对于收到这份充满爱的惊喜，真的感到十分窝心。」

余香凝慢慢变坏

谈到新作，Jennifer表示今次是演艺生涯中极具挑战的一次尝试，透露以往多饰演正义感强的角色，但今次却迎来大突破，首度挑战演一个「变坏了」的角色，连靓靓（袁咏仪）也感受到她坏透了。Jennifer演得过瘾，且对电影寄予厚望：「这是一个非常有意义且具备挑战性的角色，导演将题材处理得非常出色，角色之间的角力与转变令人期待，希望能让观众看到不一样的余香凝。」

袁咏仪、余香凝双影后斗戏

Jennifer又提到6年后再度与导演碰头，形容双方在经历了这几年的成长后，默契更胜从前，大赞导演在处理同类型题材时驾轻就熟，合作过程非常愉快。此外，对于能与前辈靓靓同场斗戏，Jennifer感激万分，她形容靓靓非常专业且照顾后辈，即使镜头并未拍摄对方，靓靓仍会坚持站在镜头后帮忙给予对白与对戏，让她能更精准地投入情感。Jennifer感慨地表示：「在靓靓身上学习到很多演戏的热诚，非常感谢监制伍健雄制造了这次合作机会。」

余香凝欲再战舞台剧

而经历了这次hardcore且情绪消耗甚大的拍摄后，Jennifer打算在生日期间给自己放个短假，享受按摩舒展筋骨，并计划与丈夫享受美食，以及与家人共度温馨时光。谈及生日愿望，她平常心的说：「希望身体健康，保持体力去迎接更多想尝试的电影题材，或者再挑战舞台剧。最重要是大家都平安快乐。」