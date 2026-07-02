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TVB小花梁嘉莹穿Bra Top打拳 极致中空装晒澎湃上围 减肥前体重曾达154磅

影视圈
更新时间：21:00 2026-07-02 HKT
发布时间：21:00 2026-07-02 HKT

24岁的梁嘉莹当选2024年港姐亚军后，加入TVB发展，她凭借其学霸背景与甜美外貌，成功吸引大不少网民关注。近日她于社交平台分享了一组火辣的拳击照片，再次成为网民焦点。相中的梁嘉莹身处拳馆，换上一套极为抢眼的粉红色两件式运动装。上身是一件剪裁独特的Bra Top，胸前设计深粉红色的波浪花边，巧妙地勾勒出她丰满的上围线条；下身则搭配同色系的超贴身高腰短裤，不仅突显了她的纤腰和紧实的腹肌，一双修长美腿更是展露无遗，网民纷纷留言：「又靓又打得」、「好想同佢过招」。

梁嘉莹曾分享减肥血泪史

梁嘉莹参选港姐时拥有121磅的完美体态，但风光背后，她也经历过一段艰辛的「减肥血泪史」。她早前大方分享，她的体重曾一度高达154磅。她形容当时的自己「每日睁开眼就喺度谂紧去食咩」，即使有健身习惯，也因从不节制饮食而前功尽弃，笑言「练一次就要用三餐弥补返畀自己」。直至大学毕业典礼及决定报名参选港姐，这两个人生中的重要时刻，才让她猛然醒觉，下定决心告别过去，透过严格的饮食控制和高强度运动，成功甩掉赘肉，蜕变成今日的性感女神。

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梁嘉莹港大硕士毕业被封学霸港姐

除了外形上的蜕变，梁嘉莹的学霸光环同样耀眼。在加拿大温哥华长大的她，本科毕业于世界顶尖的美国纽约帕森斯设计学院。在学期间，她已展现出非凡的设计天赋，曾代表学校参加封面设计比赛并勇夺冠军。充满爱心的她，更曾远赴美国及广州，为不同品牌担任义务设计师，累积实战经验。早前她再度在社交平台报喜，宣布正式从香港大学经济及工商管理学院的市场学硕士毕业，在选美及演艺事业忙碌的同时，亦能兼顾学业，被网民封为「学霸港姐」。

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