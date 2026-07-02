吴若希拖胡鸿钧跑足全日宣传广州演唱会 Busking被乐迷重重包围

吴若希（Jinny）、胡鸿钧（Hubert）7月17日登陆广州，举行《Double Shot 双响 巡回演唱会》。日前两人抽空赴广州，展开全日「马拉松式」宣传行程！不仅深入闹市同广州街坊零距离互动，又突袭街头 Busking，吸引大批市民及粉丝包围，十分墟冚！

胡鸿钧感受宠若惊

事后Hubert笑言这次体验简直是受宠若惊：「同Jinny去广州跑全日宣传，其实就唔辛苦嘅，虽然佢好嘈，哈……，但系我觉得好充实！真系好耐冇试过跑足一日宣传，好开心见返好多老朋友。去到街头嘅时候，其实真系冇谂过有咁多市民围观，𠮶下一刻真系有啲惊喜同受宠若惊！起码见到大家都好热烈欢迎我同Jinny，大家又识唱我哋啲歌，令到我哋对嚟紧嘅Show多咗好大信心同期待！」

吴若希Busking感新鲜

除了闹市互动，两人更突袭街头Busking。对于甚少参与街头表演的Jinny来说，这次绝对是新鲜感十足的初体验：「好耐未试过全日跑宣传，感觉好似去叙旧多啲。至于喺街头Busking，我不嬲都冇玩开，初头真心觉得好惊！但原来同观众咁近距离，𠮶种感觉好Close，真系好似同屋企人去咗唱K咁！虽然只系唱咗一小段，但见到大家反应超好，希望未来可以多啲同大家咁样见面。」而Hubert也表示感触良多：「对上一次Busking已经系疫情宣传𠮶阵，今次再同Jinny一齐唱，有种好陌生又好熟悉嘅感觉。见到画面咁多人围住、可以即时唱歌畀大家听，真系好开心。」

乐迷跪求门票

两人近年首度在广州合体开骚，演唱会的VIP门票在开售初期已全数秒杀，不少未能买到心水门票的歌迷纷纷「全网求飞」。主办单位有见及此，经过多方协调后，终于在宣传当日宣布加推最后少量VIP门票！得知加推消息后，他们都兴奋不已，Jinny透露：「好多人都同我讲话买唔到飞，所以我哋好努力同主办争取，最后争取到加推多百零张VIP飞！虽然Show后要同大家影相（福利）可能会辛苦少少，但只要见到大家，我哋就非常高兴！」Hubert亦表示：「非常之多谢所有歌迷支持！主办因应群众反应加推，希望当晚可以同更多人一齐玩、一齐尽兴，过一个好开心嘅晚上！」