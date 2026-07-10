T.O.P香港见面会2026｜8.15亚博举行 KKTIX优先购票登记、公开售票日期及门票详情懒人包

韩国天团 BIGBANG 前成员 T.O.P（崔胜铉）自离开旧东家YG娱乐后，动向一直备受关注。7月2日，主办方 APPLEWOOD 透过官方IG宣布 ，T.O.P 将展开名为「T.O.P PRE-STUDIO 2026」的亚洲巡回粉丝见面会，其中香港站已确定在2026年8月举行，让一众期待已久的粉丝兴奋不已！主办单位7月10日于IG公布「...More details coming soon...」的票价、购票方式、门票开卖日期及购票连结等资讯。以下是《星岛头条》为您带来的懒人包！

T.O.P 举行粉丝见面会

T.O.P 自从离开 BIGBANG 后，专注于个人事业发展，以 Solo 歌手身份推出新专辑《ANOTHER DIMENSION》回归乐坛，话题不断。这次粉丝见面会是他久违的个人巡回活动，歌迷都相当期待在Fan Meeting上听到他唱〈Desperado〉等新歌。

根据已公布的资讯，这次亚洲巡演《T.O.P PRE-STUDIO 2026》将会到访香港、台北、雅加达、吉隆坡、东京及高雄等多个城市。香港作为其中一站，势必掀起抢票热潮。

T.O.P 香港粉丝见面会2026 详情懒人包

对于期待已久的歌迷，《星岛头条》为您整理了目前已知的粉丝见面会详情，让您第一时间掌握所有资讯：