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T.O.P香港见面会2026｜8.15亚博举行 KKTIX优先购票登记、公开售票日期及门票详情懒人包

影视圈
更新时间：22:23 2026-07-10 HKT
发布时间：22:23 2026-07-10 HKT

韩国天团 BIGBANG 前成员 T.O.P（崔胜铉）自离开旧东家YG娱乐后，动向一直备受关注。7月2日，主办方 APPLEWOOD 透过官方IG宣布 ，T.O.P 将展开名为「T.O.P PRE-STUDIO 2026」的亚洲巡回粉丝见面会，其中香港站已确定在2026年8月举行，让一众期待已久的粉丝兴奋不已！主办单位7月10日于IG公布「...More details coming soon...」的票价、购票方式、门票开卖日期及购票连结等资讯。以下是《星岛头条》为您带来的懒人包！

T.O.P 举行粉丝见面会

T.O.P 自从离开 BIGBANG 后，专注于个人事业发展，以 Solo 歌手身份推出新专辑《ANOTHER DIMENSION》回归乐坛，话题不断。这次粉丝见面会是他久违的个人巡回活动，歌迷都相当期待在Fan Meeting上听到他唱〈Desperado〉等新歌。

根据已公布的资讯，这次亚洲巡演《T.O.P PRE-STUDIO 2026》将会到访香港、台北、雅加达、吉隆坡、东京及高雄等多个城市。香港作为其中一站，势必掀起抢票热潮。

T.O.P 香港粉丝见面会2026 详情懒人包

对于期待已久的歌迷，《星岛头条》为您整理了目前已知的粉丝见面会详情，让您第一时间掌握所有资讯：

项目 详情
活动名称 T.O.P PRE-STUDIO 2026
香港站日期 2026年8月15日 （星期六）
香港站地点 亚洲国际博览馆 (AsiaWorld-Arena)
会员 [TOPSX] 优先购票登记 2026年7月10日 (五) 下午7点 至 7月12日 (日) 下午7点
会员 [TOPSX] 优先购票时间 2026年7月16日 (四) 下午2点 至 晚上11点59分
公开售票日期及时间 2026年7月17日 (五) 下午1点开始
购票网站 / 平台 KKTIX （https://kktix.com/
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