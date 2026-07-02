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T.O.P宣布举行亚洲巡回演唱会 BIGBANG前成员8月香港亚博开唱 即睇演唱会详情懒人包

影视圈
更新时间：18:50 2026-07-02 HKT
发布时间：18:50 2026-07-02 HKT

韩国天团 BIGBANG 前成员 T.O.P（崔胜铉）自离开旧东家YG娱乐后，动向一直备受关注。7月2日，主办方 APPLEWOOD 透过官方IG宣布 ，T.O.P 将展开名为「T.O.P PRE-STUDIO 2026」的亚洲巡回演唱会，其中香港站已确定在2026年8月举行，让一众期待已久的粉丝兴奋不已！

T.O.P 举行Solo演唱会

T.O.P 自从离开 BIGBANG 后，专注于个人事业发展，以 Solo 歌手身份推出新专辑《ANOTHER DIMENSION》回归乐坛，话题不断。这次演唱会是他久违的个人音乐活动，乐迷都相当期待在演唱会上听到他唱〈Desperado〉等新歌。

根据已公布的资讯，这次亚洲巡演《T.O.P PRE-STUDIO 2026》将会到访香港、台北、雅加达、吉隆坡、东京及高雄等多个城市。香港作为其中一站，势必掀起抢票热潮。

T.O.P 香港演唱会2026 详情懒人包

对于期待已久的歌迷，《星岛头条》为您整理了目前已知的演唱会详情，让您第一时间掌握所有资讯：

项目 详情
活动名称 T.O.P PRE-STUDIO 2026
香港站日期 2026年8月15日 (星期六)
香港站地点 亚洲国际博览馆 (AsiaWorld-Arena)
票务详情 门票价格、公开发售日期等更多细节尚待公布。

主办单位表示「...More details coming soon...」，预计很快会有关于票价、座位表及购票方式等进一步消息。请密切锁定官方公布的详情以及《星岛头条》的后续报导，为您带来第一手资讯！

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