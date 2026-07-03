方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意

有「港版林志玲」之称的DJ兼医美诊所老板刘子仪（可人Kelly），不时在社交平台派福利，大方分享性感照，获网民关注。近日刘子仪现身马场，因在IG分享现场盛况，当中见到郭富城与老婆方媛（Moka），刘子仪的照片遭网民围攻，指责她为求突出自己，不惜将方媛「丑化」，P图手法引起争议，被网民猛烈批评，最终删文。

刘子仪P图前后判若两人

刘子仪昨日（1日）在IG分享入马场的盛况，并写道：「偶遇城城（郭富城）夫妇与TVB乐小姐…都是岁月格外温柔以待的人。」照片中，刘子仪身穿白色低胸短裙，皮肤白滑、下巴尖尖，加上玲珑浮凸身材，吸引大众目光。但网上流传刘子仪的现场「零P图」照片，却揭示其「真实一面」。

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刘子仪致歉与澄清称纯属疏忽

刘子仪在晚上在IG就事件致歉与澄清，她感谢大家对她在沙田马场活动中所发布照片的关注并说：「我对因此引发的讨论和误解感到遗憾。作为一个普通的活动参与者，我习惯在分享照片前对自己的形象进行修饰，这纯属个人习惯，并无任何其他意图。当天相片为友人随机抓拍分享，发文只为记录活动日常，绝无刻意丑化、炒作任何嘉宾的用意。我承认在发布友人分享给我的照片时，未能充分考虑到未修饰照片对他人（特别是郭富城先生和方媛女士） 可能造成的影响。对此我深表歉意。我无意以任何方式去影响或评价他人的形象。郭富城先生和方媛女士的状态一直都非常出色，现场气氛也非常好。我分享照片时纯属疏忽，而非刻意为之。我已将相关照片撤回，并将在未来的分享中更加谨慎。感谢大家的提醒与理解。」

刘子仪生图肤色暗沉脸部浮肿

在昨日刘子仪未经修饰的照片中，她的肤色较为暗沉，脸部显得浮肿，苹果肌异常突出，与她自己发布的「V脸」靓相，可谓判若两人，胶味甚浓。而刘子仪在IG发布的其中一张照片，见到天王嫂方媛，身穿粉红色上衣的方媛，脸上皱纹清晰可见，表情略显疲态。网民将此「黑图」与刘子仪自己P得完美无瑕的自拍照对比，认为刘子仪只P自己，却刻意挑选并发布别人不好看的照片，心机极重，做法不负责任。

刘子仪嘲污蔑林志玲

不少网民在Threads上轰刘子仪，批评P图太过火：「P图P到AI咁」、「P图界始祖」、「简直P到走火入魔」、「成个样好胶」。又指刘子仪刻意踩方媛：「为了突出自己，简直太有心机」、「真正绿茶代表」、「已经有人post咗佢嘅原图，郭太甩佢十条街」、「方媛直出仲靓过佢p完」，更有网民认为刘子仪不配用「港版林志玲」称号：「唔好再污蔑林志玲」。面对网民的批评，刘子仪最终删除帖文。

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