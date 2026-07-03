陈小春鬼马外父罕露面撞样《真情》男星 曾叹应采儿恶啃  细仔样子倒模外婆

陈小春与应采儿的爱子陈昊廷（Jasper，前名陈胤捷）不知不觉已经13岁，昔日跟著爸爸参加真人骚《爸爸去哪儿》的小男孩，如今即将负笈英国升读初中一年级。近日，陈小春和应采儿为宝贝大仔举行生日派对，只见Jasper捧著篮球造型的生日蛋糕，已经几乎完全摆脱了幼时的稚气。他越长大越靓仔，活脱脱已蜕变成一名俊俏的青少年，神态更展现出超越实际年龄的成熟稳重，让人难以相信他只是个即将升读中一的学生。这次生日会除了父母亲自为他庆祝外，连外公外婆也一同参与，一家人乐也融融，也让陈小春的外父外母罕有地曝光。

陈小春外父身形Fit如年轻版于洋

说到陈小春的岳丈、应采儿的爸爸「丁爸」，今年虽然已经64岁，但他的身形依旧健硕，外表和体态都比实际年纪年轻得多。相片中，他抱著细孙Hoho，表情古灵精怪又鬼马，紧紧拥著孙儿的画面十分温馨。

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陈小春外父叹娶应采儿唔容易

丁爸虽然是圈外人，但个性幽默风趣，心境相当年轻。有趣的是，丁爸与女婿陈小春仅相差6岁，应采儿曾透露当年陈小春初次到女家拜访时，礼貌地称呼丁爸为「Uncle」，丁爸立刻幽默回应：「别叫我Uncle，我只比你大6岁！」 当初两人要结婚时，丁爸也曾开玩笑地对陈小春说「保重」，坦言娶应采儿并不容易。这位外表神似年轻版于洋的外父，绝对是家中的「开心果」。回想当年陈小春双膝下跪爆喊求婚、紧张到一句话都说不出来时，丁爸更搞笑地抢答「小春，我愿意嫁给你」，足见其幽默本色。

陈小春外母基因隔代遗传细孙

而陈小春的外母同样吸睛，细看之下，她的五官与应采儿颇为相似，气质出众，相信年轻时绝对是一名美女。更有趣的是，不少网民留意到应妈妈的五官简直就跟细孙Hoho一模一样，网民纷纷惊叹应妈妈的基因实在太强大，竟然完美地隔代遗传了给Hoho，两婆孙如饼印般神似。

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Jasper揭学霸之路辛酸

虽然Jasper在爷孙合照中笑容满面，但他早前受访时也曾大吐苦水，自揭「学霸之路」充满压力。他无奈地形容，陈小春和应采儿这对「虎爸虎妈」望子成龙之心极度强烈，对学业的要求甚至到了「恐怖」的程度。Jasper被下达了无可讨价还价的死命令：中文、英文及数学三科核心主科必须全数考获A级或以上的拔尖分数。

Jasper和外公外婆感情深厚

在这项「全A」指令中，最令Jasper感到吃力及苦恼的就是中文科。一直在内地就读顶尖国际学校、习惯以英语作为主要交流媒介的他，面对应采儿坚拒儿子做「忘本」之人的决心，必须将中文读写操练到顶级水平。这对Jasper而言绝对是一项极其艰巨的挑战，难怪他会在言谈间流露出一种「认命」的辛酸与无奈，更曾直言在家中最爱、最听话的就是公公和婆婆了，足见祖孙感情极之深厚。