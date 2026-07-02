梁珊离世｜钟慧冰发文悼念震惊痛心 爆原定再重聚却留遗憾：数月前仍通电筹备合作

前TVB「御用恶女」梁珊昨日（1日）离世，享年81岁，令演艺圈中人倍感惋惜。钟慧冰今日（2日）在Facebook发文哀悼，并上载了一张两人去年拍摄《冰姐的花样人生》时的合照。钟慧冰坦言收到噩耗后感到非常惊讶且十分难过，情绪一时难以平复，更在文中揭露了两人之间一个永远无法兑现的合作约定，成为她心中特别的遗憾。

钟慧冰原定与梁珊再合作

梁珊去年曾罕有现身幕前，接受钟慧冰YouTube节目《冰姐的花样人生》访问。钟慧冰回忆起当时两人相谈甚欢：「大家谈得兴高采烈，讲起旧事更是兴致高昂。」正是在那次深谈后，两人都觉得有强烈的责任感，希望能为当年的左派电影及电影人留下印记。充满行动力的梁珊当时更主动请缨，表示会去寻找当年鳯凰影业的旧人和旧片，两人随即约定要合作拍摄一个电影特辑。

相关阅读：梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰

钟慧冰因病推迟合作 痛心成永诀

对该项目充满热诚的梁珊，一直将合作挂在心上。钟慧冰在文中透露，就在数个月前，梁珊还打电话给她询问项目的进展。然而造化弄人，钟慧冰当时刚完成手术，身体急需休养，无奈之下只能向对方「猛say sorry」，并表示项目需要暂时推迟。

相关阅读：梁珊离世享年81岁 儿子证实母亲于7月1日与世长辞 好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭

回想起数月前的那通电话，钟慧冰万分感慨，悲痛写道：「我耳边仿佛还响著那把洪钟般的娇声，精力充沛的力量。但今日却收到她已离开的消息！」面对前辈的猝然离世与未能完成的合作企划，钟慧冰感到无比遗憾，最后在文末留下最深切的祝祷：「珊姐，一路好走。」字里行间充满对这位充满魄力与热诚的演艺圈前辈的不舍。

相关阅读：梁珊离世丨前TVB御用恶女感情生活神秘 保密老公身份育有一子 拒揭私事：你哋唔需要知