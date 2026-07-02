《爱回家》龙家二房饭敍 「细龙太」陈思圻超低胸衫晒丰满身材 郑世豪一句话甜爆苏恩磁

TVB处境剧《爱回家之开心速递》，于7月即将迎来大结局，剧集深受观众欢迎，历年来塑造出多对CP，当中包括龙家二房由郑世豪与陈思圻饰演的「细龙生」、「细龙太」，二人虽然相继离巢，但近日「龙家」二房成员惊喜合体，相约饭敍，除了郑世豪、陈思圻外，还有饰演龙家二太太的苏恩磁，三人当日打扮休闲轻松，尽显私下真实一面。郑世豪戴著深色棒球帽与墨镜，身穿简约浅啡色衬衫，留著中长发，面形圆润有点发福，陈思圻则以一身黑色低胸衫亮相，大晒丰满身材，而剧中形象高贵的「二太太」苏恩磁，私下却十分亲民可爱，穿上粉橙色卡通图案T恤，充满活力且精神饱满。

郑世豪晒《爱回家》二房温馨合照

郑世豪分享的合照可见，三人的互动犹如真正的母子与新抱般自然温馨，他们在餐厅及海傍时而相拥合照，时而对著镜头摆出搞怪表情，气氛相当欢乐。郑世豪在社交平台分享照片时，特别在相片上加上感性字句，写道：「有些东西，是不需要用言语的，妈咪喺度就好」。他更特别感叹：「珍惜妈咪嘅笑容，就系最大嘅亲情道理」，字里行间充满对这位剧中母亲的敬爱，粉丝纷纷表示羡慕三人的深厚情谊。

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郑世豪与陈思圻CP形象入屋

这场难得的饭局瞬间勾起无数剧迷的回忆，其实「细龙太」陈思圻早于2021年便正式告别剧组，离巢转型从商，这对经典萤幕CP在剧中「分开」已近5年；而「细龙生」郑世豪亦于去年决定离开效力多年的TVB，由幕前演员摇身一变转行成为一名「企业培训师」。即使郑世豪与陈思圻已双双离巢，各自在不同领域发展新事业，但时间与距离并未冲淡「龙家人」的感情。他们与苏恩磁一直保持紧密联络，不时相约见面饭叙，维系著这段难得的缘分。

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