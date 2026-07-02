ViuTV港版《悠长假期》终极阵容曝光 林恺铃疑挥低Ivy So演松隆子一角  与AK再谈情

ViuTV宣布翻拍经典日剧《悠长假期》(Long Vocation)引起全城讨论，继早前公布主角阵容，由吕爵安（Edan）饰演木村拓哉的角色「濑名秀俊」，李佳芯（Ali）饰演山口智子的角色「叶山南」，江𤒹生（AK）饰演竹野内丰的角色「叶山真二」后，剧中另一关键角色，由松隆子饰演的「奥泽凉子」，人选似乎终于有定案。

林恺铃顶替Ivy So做「松隆子」？

本有传「奥泽凉子」一角将由女团COLLAR成员Ivy So（苏雅琳）饰演，但MakerVille官方网站在《悠长假期》的演员名单中加上了林恺铃（Ashley）的名字，有传她将演出松隆子的角色，消息一出，随即引发网民热烈讨论。

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林恺铃人气急升

林恺铃近年人气大旺，早前凭ViuTV剧集《绳角》为人所知，其后在剧集《COURT！》中饰演好胜的年轻律师冯美雪，以流利英语及充满压场感的法庭戏，成功突破邻家女孩形象，演技备受肯定。

林恺铃或再跟AK演情侣

今次若确实演出「奥泽凉子」，林恺铃将会是继《绳角》后，再次与AK江𤒹生合演情侣。早前AK被金庸次子查传倜点名指有杨过的气质时，已有不少网民称赞林恺铃甚具小龙女的古典气质，可见这对「萤幕情侣」相当受观众欢迎。随著去年于英语文学及语言学硕士毕业，林恺铃已全身投入演艺事业，并将在今年稍后播出的ViuTV剧集《地狱大状》中，首度担正女主角，前途无可限量。

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网民：林恺铃气质胜Ivy So

对于林恺铃加盟《悠长假期》剧组，大部分网民都给予正面评价，认为她的气质和演技，比原先传闻的Ivy So更适合演绎松隆子的经典角色。不少留言直指「Ivy真系唔似，松隆子角色第一时间谂系林恺铃」、「林好过So，似松隆子青纯」、「好好多，外形气质都符合d」，甚至有人形容两者是「天与地」之别，认为如此重要的角色应该「揾返专业嘅人做」。网民普遍认为林恺铃的知性气质与「奥泽凉子」一角不谋而合，期待她与AK能擦出新火花。

金像奖新晋导演操刀剧本

除了演员阵容鼎盛，港版《悠长假期》的幕后班底亦是信心保证。剧本由凭《填词L》广获好评、曾获金像奖新晋导演的黄绮琳（Norris）操刀，有网民对她充满信心，期望她能「带来一个女性角度出发反思两性关系的journey」、「为悠长假期带来一个必要而及时的重新演绎」。导演则是由曾执导《叹息桥》、《玛嘉烈与大卫系列 绿豆》和《岛屿协奏曲》的杨承恩和李绍波担任，整个制作团队均备受期待。

《悠长假期》故事大纲

《悠长假期》讲述事业不顺的钢琴家濑名秀俊（木村拓哉 饰），与婚礼当日被新郎抛弃的过气模特儿叶山南（山口智子 饰），因缘际会下展开了奇妙的同居生活。两人在失意中互相扶持，慢慢发展出一段浪漫的姊弟恋。剧中濑名秀俊的学生奥泽凉子（松隆子 饰）一直暗恋老师，并与叶山南的弟弟叶山真二（竹野内丰 饰）有著复杂的感情线。