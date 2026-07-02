曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？

曾志伟自卸下TVB总经理（节目内容营运）一职后，转任咨询委员会召集人，日前已曝光曾志伟酝酿大计，自组班底成立新制作公司，「创业作」犯罪悬疑剧《狩谎》邀内地小生成毅加盟外，今日（2日）亦传出曾志伟招兵买马，向TVB离巢艺人招手，当中包括视后、港姐、华姐及多产绿叶。

蔡思贝动向成谜

曾志伟退居幕后成立新制作公司，外传有意将今年3月离巢的视后蔡思贝罗致旗下，与「星爷」周星驰上演「抢人大战」。消息指，蔡思贝早前参演周星驰的电影《功夫女足》，其表现深得星爷赏识。蔡思贝早前现身时，曾透露正接洽多部电影及舞台剧，不排除自立门户，目前仍在仔细考量去向。

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曾志伟睇中多位前TVB女星

有传媒报道，指曾志伟除睇中蔡思贝外，2009年华姐冠军苟芸慧、前港姐朱智贤、刘温馨，以及在《万千星辉颁奖典礼2016》夺得「飞跃进步男艺员」的张颕康，皆在曾志伟的理想名单上。苟芸慧回应传媒时，仅表示目前正专注处理家庭事务，预告未来会重投工作，避重就轻回应加盟一事。而张颕康则大卖关子，透露有新公司洽谈合作，但尚待时机成熟才会正式对外公布。

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曾志伟召集影帝影后打响头炮

早前已曝光曾志伟的全新制作公司，头炮将与内地影视平台合作，由《寒战》导演陆剑青执导拍摄18集犯罪刑侦悬疑剧《狩谎》。曾志伟为打响头炮，不但担任幕后工作，还会客串一角，而且「碌尽人情卡」，打造电影级的超强主演阵容，邀请影后袁咏仪、影帝梁家辉及莫文蔚演出，而男主角人选，由内地「古装男神」成毅独挑大梁，饰演「林彦廷」一角。

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