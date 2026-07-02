特朗普竞选洗脑歌《Y.M.C.A.》主唱Victor Willis去世 享年74岁生日前一天病逝

美国70年代人气乐队Village People创队人及主音Victor Willis于6月30日，生日前一日病逝，享年74岁。乐队在官方社交网公布死讯：「我们深感悲痛地宣布Village People主音Victor Willis去世。Victor Willis于2026年6月30日因短暂但严重的疾病去世。」

Victor Willis 2017年重返乐坛

Victor Willis出生于德州，自小在牧师父亲的教会学习唱歌，其后赴纽约发展演艺事业，曾参演音乐剧《新绿野仙踪》。1977年，他获法国唱片监制Jacques Morali赏识，成为Village People主音，并一手包办乐队多首经典金曲的填词工作，包括家传户晓的《Y.M.C.A.》、《In the Navy》及《Macho Man》，乐队亦以警察、牛仔、建筑工人等夸张造型成为流行文化icon。《Y.M.C.A.》于2020年获美国国会图书馆列入「国家录音登记名册」，翌年再获格林美名人堂表扬。Victor Willis曾于80年代两度离团，其后一度受药物成瘾困扰，并于2007年入住戒疗所。2012年，他在版权诉讼中胜诉，成功夺回多首歌曲版权，并于2017年正式回归乐队担任主音至今。

Victor Willis要求停播金曲

美国总统特朗普（Donald Trump）亦罕有发文悼念，称Victor Willis为「开心果」，形容《Y.M.C.A.》为其竞选集会上「令人振奋」的金曲，又指自己每次听到此曲都会想起Victor。特朗普自2020年起多次于造势大会播放该曲，一度惹来Victor Willis不满要求停播，惟其后改变态度，称乐见歌曲借此再度爆红。