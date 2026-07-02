梁珊离世丨揭花名「降落伞」由来与苗侨伟有关？ 曾演刁太、吕魔头成「御用恶女」代表

前TVB女星梁珊于昨日（1日）与世长辞，享年81岁。1945年在广州出世的梁珊，曾效力丽的电视、TVB、亚洲电视，入行65载的梁珊，参演过多出经典电影，因经常在作品中饰演泼辣、恶女角色，因而有「御用恶女」之称。当中梁珊以电影《精装追女仔》饰演张敏母亲「刁太」，在《富贵逼人》饰演电视台高层「吕魔头」，最令观众印象深刻。

梁珊被指恶过阿姐

梁珊在行内曾被冠以花名「降落伞」，去年接受钟慧冰网上频道访问时，获对方解释花名由来，因正直爱出头，「大过阿姐、恶过阿姐，乜都讲，见唔啱就讲」。而梁珊亦补充于1984年拍摄剧集《楚留香之蝙蝠传奇》时，遭到苗侨伟改花名：「我唔敢认，佢哋话最大把遮系咩遮？我话我系Fruit Punch𠮶把，佢就话唔系，系佢哋噏之嘛，我又冇同意，不过我又冇反对，咁未算啰，同人拗咩啫？」

梁珊因「多嘴」惹是非

梁珊不但是演员，亦曾在电影学院担任讲师，却试过因为「多嘴」，而传出是非：「𠮶阵拍外景，细细声同导演讲话佢机位反咗，如果我唔讲嘅话，到时一定要返嚟补戏，点知传出去话我多嘴。」最终令梁珊「收口」。梁珊于90年代末到加拿大定居，去年受访时时透露每星期会做四次瑜伽，当时曾表示从未退休，但「唔知点解冇人揾」，而未有新作推出。

相关阅读：梁珊离世享年81岁 儿子证实7月1日与世长辞 杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭

相关阅读：梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰

有指梁珊出身富裕家庭，在家中八兄弟姊妹中排行第五，父亲为律师，并参与学校办学，因此在梁珊入娱乐圈时，遭到爸爸反对。梁珊曾有一段时间被送回内地上学，直至中学毕业，其后在广州珠江电影制片厂入读北京电影学院特设的演员训练班，课程为期半年。梁珊在16岁时，于1961年投身凤凰影业罗政旗下。

梁珊八足多爪

梁珊演出2006年上映的《我要成名》，饰演「潘家辉」刘青云母亲后，相隔多年曾转往舞台剧界发展，2018年《阿阇世》后，未有再参与香港的拍摄工作。梁珊自移居加拿大后，减少幕前演出，却仍花不少时间在演艺方面，协助筹备话剧、出任香港演艺人协会理事，以及自我进修等，同时在多伦多加拿大中文电台担任唱片骑师工作。

相关阅读：80岁「御用恶女」梁珊状态令人匪夷所思 出身专业户拒打理幼稚园 为理想抗父命约法三章保清白