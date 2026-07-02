「细龟」黄一山学霸细仔北京大学硕士毕业 外型俊朗高过父母 大仔患罕见脑病

61岁的黄一山（细龟）曾经是周星驰电影中的御用绿叶，二人合作无间，在《逃学威龙》系列、《九品芝麻官》、《唐伯虎点秋香》等经典电影中，都能看见他充满喜感的演出。黄一山凭著早年在港产片积累的名气，近年成功转战内地市场，除了继续在演艺圈拍剧，更积极转型从商，生意版图遍及多个城市，单是修脚店就开了7间，捞到风生水起，成为圈中的隐形富豪。

黄一山学霸细仔北京大学硕士毕业

黄一山虽然早已名利双收，但他「登六」后依然未能言休，他对细仔黄颂匡悉心栽培，让儿子成为学霸，黄一山儿子于英国顶尖学府伦敦大学学院本科毕业后，再到北京大学进修心理学硕士课程。日前黄一山专程飞到北京，满心欢喜地出席儿子的毕业典礼。他在社交平台分享影片，表示因疫情错过了儿子的本科毕业礼，这次硕士毕业终能亲身到场见证，言语间流露出无比的骄傲与喜悦。从影片可见，黄一山细仔高大英俊，一家三口在北大校园合照，场面温馨。

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黄一山大仔患罕见脑病需庞大医药费

黄一山除了见证学霸细仔毕业，多年来马不停蹄地工作，背后另一原因更令人动容。他与太太杜婷婷的长子黄颂衡，在8岁时不幸被诊断出患有罕见的「脑白质发育不健全」疾病，导致行动不便，需终生依靠轮椅代步。面对大仔庞大的医疗开支及生活费，黄一山一力承担，只为给予儿子最好的照顾，网民纷纷赞他是绝世好爸爸。

黄一山开餐厅让细仔接手生意

黄一山不仅在学业上支持儿子，更为他的事业未来铺路。由于细仔黄颂匡对餐饮业抱有浓厚兴趣，黄一山近年亦开始染指饮食业，先后开设清远鸡专卖店及火锅店。他坦言扩张饮食生意版图，正是为了给儿子铺桥搭路，让他累积经验，将来可以继承父业，甚至开创自己的餐厅王国。从照顾患病长子到扶持学霸细仔，黄一山将人生下半场完全奉献给家庭。

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