梁珊离世丨前TVB御用恶女感情生活神秘 保密老公身份 拒揭私事：你哋唔需要知

梁珊于7月1日离世，享年81岁。其儿子Alex向幕后人杨绍鸿证实了妈妈的死讯，感谢各界慰问，并表示稍后会公布后事安排。梁珊60年代出道，曾参演多部经典剧集，包括《天虹》、《楚留香 》、《天龙八部》等，而她最令人深剧的电影角色是在《精装追女仔》中饰演张敏妈妈「刁太」。梁珊1999年淡出幕前移居加拿大，近年回流香港，生活低调，日前她与世长辞，令她的家庭背景、婚姻及感情生活，也再度成为大众关注的焦点。

梁珊生于专业人士家庭

被封前TVB「御用恶女」的梁珊自小有演艺梦，中学时期曾参加歌舞团，但一度遭家人反对。她透露自己出身于专业人士家庭，父亲是律师，母亲是妇产科毕业生，父亲原本打算在香港开幼稚园让她打理。但为了追梦，梁珊向担心她学坏的父亲「约法三章」，保证自己在娱乐圈必定「出淤泥而不染」。她生前骄傲地表示，自己一生都无愧于父亲的教诲，在复杂的娱乐圈中始终坚守底线。

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梁珊保密感情生活

在梁珊婚姻与感情生活方面，她多年来保密功夫做到足，梁珊老公的身份至今依然成谜。有指梁珊早于70年代便已步入婚姻殿堂，虽然外界从未见她公布过离婚消息，但她曾罕有坦言自己早已有相伴的另一半。梁珊认为感情纯属私事，无须对外公开：「对于我嘅工作同你哋认识我都系冇影响，你哋都唔需要知，只系八卦新闻啫。」她以坚定的态度将私生活完美保护，拒绝让感情事成为大众茶余饭后的话题。

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梁珊2024年曾意外受伤

尽管梁珊极少谈及感情，但她向来大方分享保养与身心灵健康之道，生前外貌与实际年龄完全不符，冻龄秘诀全靠勤做运动如行山、做瑜伽及跳印度舞。不过，她在2024年疫情期间曾遭遇严重意外，在家门前落楼梯时因「脚软」不慎踩空跌倒。她忆述当时保持清醒请人帮忙报警，但手腕两条骨断裂，在伊利沙伯医院留医足足10日，并镶入18粒螺丝，伤势历经两年仍未完全康复。面对意外与病痛，梁珊依然保持豁达心境，直言会「有意识地忘记」不快事，专注做好眼前事。这种乐观通透的人生态度，让她的一生不仅活得精彩，更为观众留下了优雅且坚韧的深刻印象。

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