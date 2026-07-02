黎诺懿执导宣传短片 感激李佳芯一口答应 「芯懿CP」为重症肌无力症患者出心出力

「芯懿CP」再度合体！黎诺懿、李佳芯（Ali）拍剧做节目时合作无间，今次连做慈善也拍住上，二人日前为「重症肌无力症」短片再度携手，以「前后包抄」的形式为慈善努力！诺懿继之前为医学微电影自导自演后，再为重症肌无力症宣传短片执导，今次充当幕后大脑并未亮相，他表示：「今次希望由两位女生访问两位女病友，透过不同交流带出病友嘅真实故事，从而令更多人认识这个病；我一开始就想起Ali，一来佢好愿意为慈善出力，二来大家是好好朋友，过去无论综艺节目、马来西亚拍剧或是慈善工作，每次找她都一口应承，今次都不例外，拍摄当天Ali更要出席活动，但她也照样赶两场，宁愿早点到场，让我有更多时间拍摄，真心很感激佢。」

黎诺懿为善最乐

近年除了努力幕前幕后工作，诺懿也花了很多时间在慈善方面，他透露：「因为在TVB拍摄不少健康题材节目，认识了好多医生及不同医疗团队，起初在我医学channel多数拍都市病，但做做下，有不同团队希望我们拍多些较少被提及嘅疾病，例如之前拍强直性脊椎炎、法布瑞氏症及今次重症肌无力症等，藉宣传同呼吁，令更多人明白关心病患者所面对嘅需要同挑战。」

李佳芯受病友启发

至于人美心善的Ali，拍摄期间争取跟病友相处，让她体会甚深，她坦言病友即使面对身体不适，都从没选择放弃，这点令她最为感动，「听到她们凭着强大意志力，一步一步紧守医生指示努力复康，过程困难重重，但他们绝不放弃，令我感受到这份坚持背后所展现嘅勇气与希望，非常佩服。」除了与病友倾谈患病经过及治疗过程，他们更即场落手编织颈巾，见到Ali拎起织冷衫针纸时，动作有板有眼，她即自信满满：「我识织啊！读书时上过家政堂，平针难唔到我，不过今日学复杂款就要努力努力。」

林燕玲担任主持

今次短片除了Ali外，还邀得资深新闻主播的林燕玲（小飞侠）担任主持，她完成拍摄后表示：「最令我感动，是见到病友即使身体抱恙，面对生活上种种问题，仍然愿意花心思、出心出力去编织一件又一件毛衣同颈巾，为的不是自己，而是送赠给有需要嘅人。这份心意好温暖好窝心。」