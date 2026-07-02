梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰

前TVB女星、有「御用恶女」之称的梁珊，其儿子Alex证实她已与世长辞，享年81岁。梁珊曾为丽的电视、TVB和亚洲电视效力，并且参与过多套电影如《精装追女仔》和《富贵逼人》等，她于作品中大多泼辣毒舌，恶女形象令人留下极深印象。

梁珊去年5月接受钟慧冰访问

梁珊对上一次于公众视野出现，是去年5月尾接受钟慧冰的YouTube的节目《冰姐的花样人生》访问，当时已经80岁的梁珊，气色绝佳反应极快，而且外貌冻龄，当时被网民大赞外貌与实际年龄完全不符。

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梁珊最后曝光状态一流转数快

当时梁珊留着一头短发接受钟慧冰访问，她穿上灰白色长袖上衣罕有曝光，胸前挂有金色大型饰物，显得十分时尚，她当时亦化上精致妆容，显得非常贪靓。她当时和钟慧冰畅谈人生无所不谈，显得十分豪气、快人快语，无论外表、对答、头脑都绝不似已经80岁。

梁珊去年极健康令人惋惜

当时梁珊的访问一出，大量网民都激赞梁珊保养一流：「梁小姐保养太好！ 𨍭数及表达同年轻的时候一模一样！ 好厉害！」、「梁珊仍然很美丽！绝对是一个自爱,自强，自信的女人！」、「梁珊小姐衣著很恰当，配搭优雅又时尚，另我想起罗兰姐，但梁小姐更型。好有自信！祝身体健康！」、「中气充足 口齿非常伶俐 好开心见到珊姐」、「梁珊女士真是保养得很好，给人很健康的感觉」。事实上，根据杨绍鸿指，他早前才跟梁珊食饭，暗示今次梁珊离世，可谓毫无先兆。

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