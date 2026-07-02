佐藤二朗强调「严重骚扰」拍档系明屈 仅认不慎触碰桥本爱下巴 怒发声明要退出剧组

日本《周刊文春》1日爆出57岁男星佐藤二朗与30岁女星桥本爱合演富士电视台剧集《夫妇别姓刑警》期间，涉多次对冲入女方的休息室吵闹及身体接触，事件令桥本一度落泪。报道指富士电视台就此委托外部律师展开调查，最终认定佐藤的行为构成「严重骚扰」。

佐藤一方斥《周刊文春》报道偏离事实

消息曝光后，佐藤二朗经理人公司随即向传媒发表声明反驳，强调报道部分内容与事实不符，且仅采信单方说法，公司「绝对无法接受」相关指控。声明并交代事件经过，指今年3月22日拍摄首集时，佐藤与桥本演绎夫妻角色，因对手戏需要，佐藤手指不慎触碰桥本下巴，其后获悉桥本因过往舞台演出受性骚扰阴影影响，故与监制协定「触碰肩膀及手臂以外部位须事前征询」的规则。

佐藤二朗声明有逾亿次浏览

佐藤本人亦亲自发声，表示与电视台工作人员及对手演员一直诚恳合作，对演变成如此报道深感遗憾，并希望所有「事实」能够公诸于世。他其后再于社交平台发文，称曾多次要求退出剧集，「我的忍耐已经到极限了，拜托让我退出这部戏。然后，应该把所有的事实全部公开。」他更直言︰「我本来就应该更早做出这个决定。我真切地期盼，总有一天，『真正的事实』都能够水落石出。」该则贴文至今已经超过1.07亿次浏览数。

富士电视台吁停止人身攻击

富士电视台今日亦作出回应，表示在报道刊出前，曾以可能侵犯相关人士私隐、造成二次伤害为由，强烈要求《周刊文春》停止刊登，但最终未获采纳。电视台再指报道曝光后，相关人士遭到大量网络攻击与诽谤，呼吁外界停止对当事人的人身攻击。

桥本爱被摸脸唔系主要问题？

声明指出由于事件涉及个人隐私，无法公开更多细节，但电视台证实：「确实曾针对男性演员的言行予以严正警告，并要求其防止类似事件再次发生。」不过，富士电视台特别澄清，公司并未将拍摄期间碰触桥本爱脸部一事视为主要问题，而是外部律师调查认为，佐藤在明知桥本因过往经历导致演出受到限制的情况下，仍发表「她不适合做演员」等相关言论，律师认为这些言论存在问题。富士电视台强调，不认同「曾遭受创伤的人应该接受因此带来的不便或限制」的观点，认为对受伤者说出这类言论，本身就是二次伤害与诽谤，违背公司重视人权的理念。未来也将持续打造更具心理安全性的拍摄环境，并推动人权保障。