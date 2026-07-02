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梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭

影视圈
更新时间：13:08 2026-07-02 HKT
发布时间：13:08 2026-07-02 HKT

前TVB女星、有「御用恶女」之称的梁珊，其儿子Alex证实她已与世长辞，享年81岁。他表示「我们最敬爱的珊姐已于昨日（7月1日）与世长辞。非常感谢昨晚各方亲友的慰问和关怀。有关珊姐后事的具体安排，我们稍后会再逐一通知大家」。

杨绍鸿：前排仲一齐食饭

而资深传媒人杨绍鸿，亦于Facebook写道：「突然收到你儿子Alex通知你琴日突然离开嘅消息，实在不敢相信，前一排仲一齐食饭，我哋仲约好⋯⋯点知……亲爱的珊姐，一路好走⋯⋯永远怀念同你合作嘅日子」。

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梁珊曾拍《天虹》《天龙八部》

70年代女星梁珊入行初期拍电影，其后加入丽的电视、无线电视和亚洲电视，最为人熟悉的剧集有《天虹》、《天龙八部》、《再见十九岁》、《奔向太阳》等等，不过到了90年代，梁珊在电影《精装追女仔》中，饰演张敏妈妈「刁太」，以及在《富贵逼人》饰演电视台高层「吕魔头」，将「御用恶女」功力发挥得淋漓尽致。

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