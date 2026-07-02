杨思琦6岁细仔疑身处儿童医院病容曝光  一脸疲惫狂嗲妈妈  神秘生父长住内地未见影

现年47岁的前港姐冠军杨思琦，经历了不同的人生阶段，现时育有两名子女，分别是跟中国跳水运动员吴帅所生、现年14岁的大女杨卓颖（Krystal），以及6岁、生父身分一直成谜的细仔Kody。杨思琦今日在社交平台上载了一段影片，意外曝光了Kody疑似生病入院的画面，令一众粉丝相当心痛，纷纷留言祝愿Kody早日康复。

杨思琦细仔疑病倒神情疲倦

从杨思琦上载的短片可见，两人疑似身处于儿童医院内，6岁的Kody正躺在病床上休息。虽然Kody身上未有插上任何医疗喉管，但他的神情明显十分疲倦，相信是身体不适所致。

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杨思琦细仔躺于病床嗲妈妈

陪伴在侧的杨思琦头戴帽子，一手拿着手机拍摄记录母子俩的互动。虽然身体抱恙，但Kody见到妈妈在身旁，随即乖巧地伸出小手向妈妈撒娇「嗲」人。杨思琦见状一脸慈爱，温柔地哄着爱子，不但轻轻触碰儿子的手，又轻抚他的头部给予安抚，画面尽显母爱。她更撰文鼓励爱子：「猪猪好叻」、「你好勇敢呀！I love you」，字里行间充满心痛与关怀。

杨思琦细仔生病更思念爸爸？

提到Kody的生父，外界一直戏称其为「虚拟老公」，因为自杨思琦2019年宣布与圈外男友注册结婚并诞下Kody以来，这位男主角从未公开露面。就在刚过去的父亲节，杨思琦曾拍片分享一家人的庆祝点滴。当时影片焦点落在Kody亲手制作的泥胶寿司造型小礼物上，他满心欢喜地准备将这份心意送给爸爸。但无奈的是，这位神秘父亲最终依然未有在镜头前现身。如今Kody生病不适，正处于身心最需要依靠的时刻，相信小男孩心底里必定非常渴望能见到爸爸一面。

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杨思琦澄清「虚拟老公」传闻

面对多年来外界对老公身分的种种揣测，杨思琦早前终于开腔透露二人关系。她强调老公绝非坊间所指的「虚拟人物」，只是对方身为圈外人，希望保持低调轻松的生活。她坦言：「有人话我冇老公，其实佢长居内地，我哋各有空间。」并透露两人财政独立，但老公亦有分担家庭开支，不需要向外界多作交代。她自信地表示自己是「独立、自信、可爱女性」，认为家庭与伴侣就是最大的依靠。

杨思琦细仔负责拣车

事实上，杨思琦一直母兼父职，对细仔Kody更是万千宠爱在一身。早前她荣升电动车车主，买车时亦特别带同对汽车充满热诚的Kody亲自前往车行，由爱子协助挑选心水靓车。