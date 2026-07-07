香港小姐2026丨10号陈梓颖是华姐季军 公屋出身劲贴地 曾留学加国任职金融业行政助理

全城瞩目的TVB选美盛事《2026香港小姐竞选》将于8月30日隆重举行，配合今年大会主题「敢 · 至完美」，12位候选佳丽正积极备战决赛。其中，10号佳丽陈梓颖（Cecilia）凭借「百分百香港人」的贴地背景及戏剧性的晋级过程，成为网民讨论的焦点大热。

10号陈梓颖曾夺多伦多华姐季军

现年24岁的陈梓颖，参选香港小姐是她从小到大的梦想，去年底她更曾勇夺《多伦多华裔小姐竞选》季军，具备选美经验。她的港姐晋级之路充满戏剧性：早前她一度落选，大方在小红书发长文祝福晋级佳丽；其后因原有佳丽吴倬希退选，陈梓颖成功获候补进入12强。得知喜讯后，她第一时间通知家人并承诺会加倍努力备战。

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10号陈梓颖居东头邨获赞贴地

相较于今届部分非本地佳丽，陈梓颖是百分百土生土长的香港人。早前面试后，她被传媒拍到换上波鞋搭巴士回家，并被揭露与家人居于东头邨公屋。面对传媒追问，陈梓颖毫不避忌，大方承认公屋出身，更笑称报道写得不错。其毫不造作的态度赢得网民好感，大赞她贴地、亲民。此外，不少网民指她撞样「师姐」郭柏妍，她亦谦虚表示感到荣幸，并自觉笑容神似对方。

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10号陈梓颖16岁赴加留学 现任金融业行政助理

学历与职业方面，陈梓颖16岁便前往加拿大留学，具专上程度，目前在多伦多一间金融公司担任行政助理。虽然她自觉学历未必及得上其他佳丽，但相信过往的选美经验能够弥补不足。

10号陈梓颖险失面试机会

陈梓颖的参选过程亦有一段「乌龙」插曲。她透露递交报名表后收到港姐大会的面试电话时，因工作人员不断核对资料而起防备心，误以为是诈骗电话，更要求对方出示TVB员工证明才肯对话。幸好最终化解误会，没有错失宝贵的面试机会。她笑言现在「甚么电话都会听」，并期望带著自信在8月30日的决赛舞台上闪闪发光。

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