卫志豪认离巢因工作量减少兼逢樽颈位 想转型做幕后制作或经理人

早前在社交网公布离巢的卫志豪，表示现时休息中，入行以来没有休息，加入TVB后只请过一次假到俄罗斯睇世界杯，加上父母年纪渐大，自己以前忙于工作没时间陪伴，希望多时间陪他们，觉得是时候停一停。

卫志豪曾一晚到3个厂拍剧

问到是否因TVB工作量少而离巢？他坦言离巢前工作量变少，但开心12年来经历过一晚之内到三个不同厂拍剧，工作量少只是其中一个原因，最主要觉得做演员到达樽颈位，所以再考虑其他新尝试，自己曾参与过6、70部TVB剧集，已觉得超额完成。他做过主持和演员，问到下一步是否想做歌手？他表示自己天份未去到好高，但会努力去学，反而最想尝试幕后制作，以及做经理人帮忙艺人朋友洽谈工作。讲到谭咏麟快开演唱会可会帮手？他表示自己未得住，未有资格上台，亦不敢打扰对方。