黄日华爱做演唱会嘉宾唱歌无压力 关礼杰携妻女现身爆曾志伟因工缺席

为庆祝香港回归祖国二十九周年，明星足球队和香港纪律部队足球代表队晚上（1日）在维园「2026回归杯足球赛」中进行一场友谊赛，一班明星足球队成员黄日华、关礼杰、卫志豪、罗家英等都有现身，关礼杰太太和女儿关枫馨亦到场支持，罗家英虽在比赛开始后才到场，但做完热身后也有落场显身手，有份出战的李金凯、刘洋和叶泓声等亦落力踢波，惜最后以1:3不敌香港纪律部队足球代表队。

关礼杰望对手手下留情

黄日华和关礼杰在赛前受访，对于跟纪律部队对战感受，黄日华笑言感觉当然不同，今日是回归大日子要团结一致开开心心去享受比赛，虽然比赛时间短，但希望自己也能落场踢十几分钟。谈到想赢几多，他笑言今次不讲纪律，可以「乱嚟」，最想人人有波入，打和最好。关礼杰则笑谓今次是来交流，要对手手下留情，又爆曾志伟未有到场，指他百足咁多爪多工作做，所以由他们前来参与便可。

黄日华被指定要求唱《铁血丹心》

提到黄日华近年不时为圈中好友担任演唱会嘉宾，早前为黎瑞恩任内地演唱会嘉宾，他笑言只是去玩玩，本来以为黎瑞恩的演唱会搞得好急未能成事，但最后搞得成，应承了便不能不去，稍后亦会为马国明、萧正楠和曹永廉的演唱会做嘉宾，笑问他是否转型做歌手？他指自己只是业余，而且做嘉宾无压力，跟做主角不同，而且明星足球队到不同地方表演也会被要求献唱经典歌，例如一定要求他唱《铁血丹心》，就算他想改歌都不行，感恩大家都喜欢听他唱经典歌曲。

