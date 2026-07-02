李克勤19岁大仔美国留学放假返港 李立仁变身「卷发型男」似爸爸 曾与姚焯菲传绯闻

李克勤与1992年港姐冠军卢淑仪结婚20年，二人育有两子，有指细仔李力司在香港加拿大国际学校就读。而今年19岁的大仔李立仁（Ryan）去年毕业后，正在美国留学。近日李立仁趁学校假期返港，并在社交平台分享多张照片，高调宣布「screamin baby im back」，其靓仔外貌引起网民关注。

李克勤大仔李立仁越见有型

李克勤大仔李立仁已褪去昔日的稚气，从近日分享的近照所见，李立仁越大越似爸爸，五官轮廓分明，又身形高大，加上一头微卷发，穿上白色T恤搭配牛仔外套，型格十足。李立仁的照片见到游走不少香港景点，有维港夜景，又到山顶自拍，散发著浓浓的「星味」。

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李立仁返港后不仅与朋友聚会，又到高级日本餐厅开餐，有趣的是在享用美食期间，李立仁仍不忘用平板电脑观看足球赛事，可见与爸爸李克勤一样，是个超级足球迷。而李立仁又分享家中爱犬的照片，可见生活过得充实。

姚焯菲澄清李立仁为朋友

李克勤大仔李立仁作为备受注目的「星二代」，其感情生活同样成为焦点。早前曾有传李立仁与《声梦传奇》出身的姚焯菲（Chantel）传出绯闻，有指二人同在英国留学，经常在IG互动，又晒出温馨拖手互动影片，却遭姚焯菲澄清二人仅为朋友关系。

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