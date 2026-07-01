「TVB旅游达人」梁芷珮献吻大仔贺22岁生日  越大越靓仔撞样郑伊健  港大毕业两度入选港队

现年44岁的「TVB旅游达人」梁芷珮（Christy），凭借主持《潮什么》系列旅游节目而大受欢迎。近日，她为22岁的大仔Brendan庆祝生日，并在社交平台分享了一张极具心思的对比照片，重现了儿子儿时的温馨画面，搞笑之余更尽显母爱，场面温馨。

梁芷珮锡大仔锡到㶶

梁芷珮于IG中贴出两张照片，一张是Brendan儿时嘟起小嘴作状亲吻妈妈，另一张则是如今已长大成人的Brendan手捧蛋糕，而梁芷珮则模仿儿子当年的甫士，嘟嘴作状锡向儿子。她更在帖文中写道：「我个男朋友今日22岁喇，当年你锡妈妈，今日你仲未有女友妈妈仲可以锡你，Happy birthday my lovely son! Muah muah! 最紧要开心，健康。」字里行间充满了对儿子的宠爱。

相关阅读：「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心

梁芷珮男神炼成撞样郑伊健

照片中可见，Brendan已经完全长大成人，比妈妈高出大半个头。他留著一头长发，五官越发俊朗立体。不少网民都惊讶Brendan的转变，指他年轻时有前TVB男星钟汉良的影子，现在则更「撞样」男神郑伊健，纷纷留言大赞他外型出众，可以直接出道。

梁芷珮大仔品学兼优

除了拥有高颜值，Brendan更是「文武全才」的典范。他不仅在国际文凭大学预科课程（IBDP）中考获34分的优异成绩，入读心仪的香港大学新闻学系，去年他以交换生身份赴的丹麦留学，已经顺利毕业。在运动方面，Brendan同样表现卓越，曾是高尔夫球港队代表，现时则对软式曲棍球（Floorball）充满热诚，并成功入选港队，代表香港出外比赛，绝对是品学兼优。梁芷珮与摄影师丈夫Kenneth育有两子一女，家庭生活美满。如今大仔Brendan继承了父母的优良基因，不止外貌出众，更是前途无可限量的年轻人。

相关阅读：43岁TVB索人妻法国密会小鲜肉？身贴身翘实对方超亲密 男子背景猛料属港队代表